Pečene paprike bez muke: Trik koji skida ljusku dok trepneš

Zaboravi na gubljenje živaca! Otkrivamo trik uz koji se ljuska sa pečenih paprika skida lako, brzo i bez muke.

Pečene paprike su srce mnogih domaćih jela – od ajvara do salata. Ali ako si ikada proveo pola sata ljušteći ih, znaš da to može biti prava mala noćna mora. Dobra vest? Postoji trik koji štedi vreme, živce i nokte.

Trik koji menja igru

Sve što ti treba jeste obična plastična kesa. Kad izvadiš paprike iz rerne ili sa roštilja, dok su još vruće, ubaci ih u kesu i zatvori je. Para koja se stvori unutra omekša ljusku, pa se ona bukvalno sama odvaja. Posle 10–15 minuta, samo ih izvadiš i ljuska sklizne kao rukavica.

Zašto ovaj trik radi?

Toplota i para u zatvorenom prostoru razbijaju vezu između ljuske i mesa paprike. To znači manje grebanja, manje gubitka mesa i više uživanja u ukusu. Plus, ruke ti ostaju čiste, a kuhinja uredna.

Bonus savet – kako da paprike budu savršeno pečene

Ako želiš da paprike budu ravnomerno pečene, okreni ih na svaka 5 minuta dok se peku. Kad koža počne da puca i dobije crne fleke, znaš da su gotove. Nemoj ih prepeći – cilj je da budu mekane, ali ne gnjecave.

Oljuštene paprike možeš odmah koristiti za salatu sa belim lukom, staviti u teglu sa sirćetom i uljem, ili ih ostaviti za ajvar. Ako ih ne koristiš odmah, zamrzni ih – zadržaće ukus i teksturu.

