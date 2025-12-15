Pečeni krompiri biće nikad hrskaviji i mekši ako se doda jedan jednostavan sastojak

Jedan jeftin sastojak, koji svi imate u kuhinji, garantuje da će pečeni krompiri biti savršeno mekani iznutra, a hrskavi kao nikada do sad!

Tajna najhrskavije korice krije se u jednom običnom sastojku. Vaši pečeni krompiri biće apsolutni hit – hrskavi spolja, a mekani kao puter!

Jedan kuvar je na društvenim mrežama podelio trik za spremanje pečenog krompira, a sve što je potrebno je da pratite korake i pripremite samo nekoliko sastojaka: krompir, so i sodu bikarbonu! Upravo je tajna u tom belom prahu!

Otkrivamo kako da vam krompir ispadne savršeno hrskav spolja i mekan iznutra, tako da dobijete najhrskavije krompiriće koje ste ikada jeli.

Trik sa sodom bikarbonom: Tajna hrskave korice

Prvo, kuvar preporučuje da operite i oljuštite krompir pre nego što ga iseckate.

Stavite krompr u šerpu sa vodom i dodajte četvrtinu šolje soli.

Sačekajte da proključa i zatim dodajte kašičicu sode bikarbone – to je trik! Soda bikarbona razbija površinu krompira a pečenjem tako dobijene skrobne korice dobijate hrskav specijalitet.

Kuvajte krompir 20-25 minuta dok ne omekša. Zagrejanu posudu za pečenje na na 180 stepeni Celzijusa.

Ocedite krompir, dodajte malo ulja i malo soli. Krompir stavite u posudu koju ste namenili za pečenje i možete, po želji, dodati još malo ulja.

Pecite ga 35 do 40 minuta. Obavezno povremeno okrećite krompir tako da dobiju dobru, ujednačenu koru. Poslužite sa solju i biberom.

Savršena hrskavost je konačno moguća

Ovaj jednostavan trik menja sve kada su u pitanju pečeni krompiri. Više nema potrebe za dubokim prženjem da biste dobili savršenu teksturu. Uz samo jednu kašičicu sode bikarbone, dobićete najhrskavije krompiriće iz rerne – savršeno hrskave spolja i mekane iznutra.

Probajte ga već danas, podelite tajnu sa prijateljima i uživajte u specijalitetu koji će postati vaš novi omiljeni prilog!

