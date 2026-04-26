Zlatna korica i sočno meso: Evo koliko minuta je stvarno potrebno da piletina dobije najhrskaviju koricu

Saznajte kako pravilno pečenje pileta u rerni utiče na hrskavost korice. Otkrivamo tačno vreme pečenja i trikove za najsočnije meso.

Pečenje pileta u rerni: Tajna savršeno hrskave kožice i sočnog mesa

Gumena kožica i presušeno belo meso najčešće su posledica viška vlage koji pečenje pretvara u kuvanje na pari.

Pečenje pileta u rerni zahteva preciznu kontrolu temperature i suvu površinu mesa kako bi se dobila željena tekstura.

Uz pravilno tempiranje i par jednostavnih koraka pre samog pečenja, piletina će ostati sočna, a korica zlatna i hrskava.

Evo kako da postignete profesionalni rezultat bez komplikovanih recepata i posebnih aparata.

Priprema je pola posla: Zašto je suva kožica presudna?

Stavljanje vlažnog mesa direktno u pleh garantuje da će koža ostati mekana i bezbojna.

Voda koja ispari stvara vlažnu barijeru, pa se piletina praktično bari u sopstvenoj pari umesto da se prži u masnoći.

Papirnim ubrusom temeljno obrišite svaku kap vlage sa kože, fokusirajući se na pregibe oko krila i bataka.

Tek na potpuno suvu površinu nanesite so i začine, jer će oni tako moći da prodru dublje i pomognu u stvaranju staklastog sloja.

Temperatura za idealno pečenje pileta u rerni

Pečenje na istoj temperaturi od početka do kraja najčešće rezultira ili sirovom sredinom ili izgorelim krilima.

Zagrejte rernu na 220°C i pecite pile prvih 15 do 20 minuta kako biste odmah „zaključali“ sokove unutar mesa.

Ovaj početni skok toplote topi potkožnu masnoću koja zatim prirodno prži kožicu dok ona ne postane zlatna.

Nakon toga, smanjite jačinu na 180°C i pustite da se unutrašnjost polako dopeče bez isušivanja vlakana.

Koliko minuta je stvarno potrebno po kilogramu mesa?

Vreme pečenja se precizno određuje prema težini ptice: računa se 45 do 50 minuta po svakom kilogramu.

Za pile srednje veličine od 1,5 kg, biće vam potrebno oko 75 do 80 minuta ukupnog boravka u rerni.

Najprecizniji test je ubod viljuškom u najdeblji deo bataka, ako iscuri potpuno bistra tečnost, meso je bezbedno za jelo.

Ukoliko primetite bilo kakve ružičaste tragove, produžite proces za još 10 minuta uz blago pojačanu temperaturu.

Magični dodatak: Masnoća koja pravi razliku

Dodavanje dodatne masnoće ispod same kože sprečava da belo meso, koje ima najmanje masti, postane drvenasto.

Pažljivo prstima napravite džepove između kože i mesa na grudima, pa tu ugurajte komadiće hladnog putera ili domaće masti.

Ovaj trik omogućava mesu da se „kupa“ u masnoći iznutra, dok se spoljašnjost peče na suvom vazduhu.

Takođe, nemojte sipati više od dve kašike vode u pleh, jer previše tečnosti na dnu ponovo stvara suvišnu paru.

SAVET Izvadite meso iz frižidera barem pola sata pre pečenja kako bi postiglo sobnu temperaturu, čime izbegavate temperaturni šok koji meso čini žilavim.

Često postavljana pitanja

1. Da li treba pokrivati pile folijom tokom pečenja?

Samo ako primetite da krila tamne prebrzo. Inače izbegavajte foliju jer ona zadržava vlagu koja omekšava koricu.

2. Da li je bolje peći pile na rešetki ili direktno u plehu?

Rešetka je bolji izbor jer omogućava vrelom vazduhu da kruži i ispod pileta, čime donja strana ostaje jednako pečena kao i gornja.

