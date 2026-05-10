Pečenje pileta u rerni: Ovo je tačno vreme za najsočnije meso i hrskavu kožicu

Otkrijte tačnu satnicu za pečenje pileta u rerni. Formula koja garantuje najsočnije meso i hrskavu kožicu svaki put, bez nagađanja.

Pečenje pileta u rerni za mnoge predstavlja kulinarski izazov koji se često završi ili presušenim belim mesom ili kožicom koja nije dovoljno hrskava.

Glavni uzrok neuspeha nije u kvalitetu šporeta, već u nepoznavanju tačne matematike vremena i temperature.

Da bi se dobio rezultat kao iz najboljih restorana, neophodno je pridržavati se jasne formule koja garantuje da će unutrašnjost ostati sočna, dok spoljašnjost dobija prepoznatljivu zlatnu boju.

Zaboravite na nagađanje i stalno otvaranje vrata rerne. Svaki put kada to uradite, temperatura opada, a dragoceni sokovi nepovratno nestaju iz mesa.

Postoji univerzalna satnica koja se prilagođava težini mesa i koja je jedini siguran put do savršenog nedeljnog ručka.

Najbolje da ga odledite

Za pečenje je pogodno ohlađeno pile, a ne smrznuto. Ako imate zamrznuto, prvo ga odmrznite pre nego što ga stavite u rernu.

Stavite ga da stoji u frižideru, da se odmrzne, kako se na pultu ne bi pokvarilo.

Pečenje smrznutog pileta se ne preporučuje, jer može da zagori spolja i da se meso ne ispeče dobro unutra.

Koliko dugo se peče pile u rerni

Pre pečenja pileta, potrebno je da ga dobro operete, a zatim obrišete suvom krpom. Pile koje ima oko 1 kg peče se 1 sat i 10 minuta na 200 stepeni.

Deset minuta pre isteka tog vremena, ako imate uključite funkciju grila u rerni, kako bi se kožica pretvorila u ukusnu, zlatnu i hrskavu.

Ako nemate tu funkciju, da biste dobili ukusnu hrskavu koricu, potrebno je više puta preliti pile pivom tokom pečenja u rerni.

Zlatna formula za različite težine i delove mesa

Ako je pečeno pile teže od 1 kg, pecite ga 15 minuta duže, stalno proveravajući da li je gotovo.

Možete peći pile prekriveno prvo alu folijom. Tako, pile koje je teško oko kilogram, pecite oko sat vremena na 190 stepeni.

Na kraju, 10 minuta pre isteka vremena pečenja, foliju sklonite kako bi se formirala ukusna i hrskava koža.

Ako pečete samo pileće batake, oni su gotovi za oko 30 minuta na 200 stepeni. Pecite ih po 15 minuta sa svake strane.

Ključni korak za savršen rezultat

Pravilno pečenje pileta u rerni nije stvar sreće, već preciznosti i poštovanja satnice. Pridržavanjem ove formule osiguravate da meso zadrži sve sokove, dok kožica dobija neophodnu hrskavost.

Najvažnije je da meso nakon vađenja iz rerne „odmori“ desetak minuta pre sečenja, kako bi se toplota i sokovi ravnomerno rasporedili unutar pečenja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com