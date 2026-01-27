Pecite palačinke bez ulja uz besplatan trik sa solju. Spasite stari tiganj od bacanja i zaboravite na lepljenje testa.

Pecite palačinke bez kapi ulja i bez ribanja tiganja. Trik od 0 dinara koji sprečava lepljenje čak i na najstarijem posuđu

Tajna savršenih palačinki leži u zagrevanju obične kuhinjske soli na suvom tiganju pre samog pečenja. Ovaj jednostavan postupak stvara prirodni zaštitni sloj koji sprečava lepljenje testa čak i na najstarijem posuđu.

Tretman solju je tehnika termičke obrade metala kojom se zatvaraju mikroskopske pore na površini tiganja.

Zašto vam se palačinke uvek lepe?

Mnogi bacaju stare tiganje jer misle da su neupotrebljivi kada hrana počne da se lepi za dno. Često trošite litre ulja pokušavajući da spasite situaciju, ali rezultat su masne i teške palačinke. Vaše posuđe nije za bacanje, već mu je potrebna samo pravilna priprema pre prve kutlače.

Mikro-oštećenja na površini metala ponašaju se kao male zamke za testo, što uzrokuje cepanje i zagorevanje. Umesto kupovine skupih tiganja, primenite mudrost naših baka koja ne košta ni jedan dinar. Proverili smo ovaj metod u praksi i rezultati su nas oduševili.

Kako da pecite palačinke bez ulja: Korak po korak

Ovaj proces zahteva samo malo soli i nekoliko minuta vašeg vremena pre nego što počnete sa pečenjem. Pratite uputstvo pažljivo kako biste postigli efekat skupog teflonskog tiganja.

Stavite čist i suv tiganj na ringlu i zagrejte ga na srednjoj temperaturi.

Sipajte kašiku kuhinjske soli u tiganj i sačekajte da se dobro zagreje.

Kada so počne da žuti i dimi, papirnim ubrusom istrljajte dno i ivice tiganja.

Istresite svu so iz tiganja i obrišite ga čistim papirnim ubrusom.

Ne perite tiganj vodom, već odmah počnite da sipate smesu za palačinke.

Sada pecite palačinke bez ulja potpuno opušteno, jer će testo kliziti po tiganju kao po ledu.

Mali trik koji menja sve

Dodajte malo gazirane vode u smesu kako bi palačinke bile vazdušaste, a ne žilave nakon pečenja. Mehurići vazduha će učiniti testo lakšim, dok će tretirani tiganj osigurati da se ništa ne zalepi. Ovaj spoj tehnike i recepta garantuje večeru o kojoj će se pričati.

Šta dobijate ovim postupkom?

Pored toga što štedite novac za nove tiganje, činite veliku uslugu svom zdravlju i liniji. Eliminacija ulja iz procesa pečenja značajno smanjuje kalorijsku vrednost svake pojedinačne palačinke. Takođe, izbegavate stvaranje štetnih jedinjenja koja nastaju sagorevanjem masnoće na visokim temperaturama.

Nema više ribanja zagorelih ostataka, nerviranja zbog pocepanog testa i neprijatnog mirisa izgorelog ulja u kuhinji. Vaše palačinke će biti zlatne, mekane i savršeno pečene svaki put kada stanete za šporet.

Da li ste spremni da isprobate ovaj trik večeras i javite nam da li je uspeo?

