Pekar otkrio caku za najbolje krofne: Uz ovaj sastojak biće meke kao duša, šupljikave i nimalo masne

Dobićete najbolje krofne koje ne upijaju ulje ako u testo dodate jednu kašiku ovog sastojka. Probajte staru pekarsku caku još danas!

Stojite pored šerpe, miris vrelog ulja vam se uvukao u kosu, a kad zagrizete – krofna teška i masna. Poznato? Tešite se da je do brašna, do kvasca, do vremena, a zapravo vam fali jedan jedini sastojak koji su stare baba-Mare držale u špajzu pored brašna. Najbolje krofne ne prave se duplim kvascem ni satima mešenja, već jednom kašikom rakije koja menja celu priču.

Zašto baš rakija pravi savršene krofne

Caka je u tome da kašika ljute u testu bukvalno odbija ulje od površine.

Alkohol stvara tanak, nevidljiv film oko svake krofne čim ona dotakne vrelu mast. Taj film ne pušta ulje da uđe unutra, pa testo ostaje suvo, vazdušasto i šupljikavo.

Rakija ne ostavlja ukus jer ispari u prvih par sekundi prženja. Zato krofne sa vašara možete da pojedete pet komada za redom, a da vam ne bude muka.

Ako u kući nemate rakiju, jedna kašika alkoholnog sirćeta odradiće skoro isti posao.

Sastojci za domaće krofne

500 g glatkog brašna, obavezno prosejanog

250 ml mlakog mleka

1 kockica svežeg kvasca

2 žumanceta

50 g otopljenog putera ili dve kašike masti

1 kašika šećera i prstohvat soli

1 kašika rakije

Narendana kora limuna

Priprema korak po korak za najbolje krofne

Kvasac potopite u mlako mleko sa kašikom šećera i sačekajte da se zapeni.

U vanglu sa brašnom ubacite žumanca, puter, koru limuna, so i tajnu kašiku rakije. Mesite dok se testo ne odlepi od ivica vangle.

Pokrijte ga krpom i ostavite na toplom dok se ne udvostruči.

Razvucite ga na 1,5 cm debljine, isecite krugove i ostavite ih da odstoje još petnaest minuta. Tada nastaju oni mehurići vazduha koji se kasnije pretvore u šupljine.

Caka za belu liniju na sredini

U šerpu sipajte dovoljno ulja da krofne plivaju, nikako da dodiruju dno. Stranu koja je bila gore dok je testo odmaralo, prvo spustite u ulje.

Odmah poklopite šerpu i pržite jedan minut.

Skinite poklopac, okrenite krofnu i drugu stranu pržite otklopljenu.

Para pod poklopcem ih naduva i napravi onaj prepoznatljivi beli venac.

Najčešće greške koje vam upropaste testo

Hladno brašno iz ostave – kvasac doživi šok i testo nikad ne naraste kako treba

– kvasac doživi šok i testo nikad ne naraste kako treba Previše šećera u testu – spolja izgore, iznutra ostanu sirove

Slabo izmešen kvasac – ne stigne da napravi mehuriće

Nedovoljno ulja u šerpi – krofne se prilepe za dno i zagore

Ređanje vrelih krofni jednu na drugu – splasnu od pare

Kako da krofne ostanu meke i sutradan

Ocedite ih na papirnom ubrusu u jednom sloju, nikako u gomili. Kad se malo prohlade, uvaljajte ih u prah šećer ili ih napunite domaćim džemom od kajsije.

Čuvajte ih u kutiji sa poklopcem, nikako u kesi, jer se u kesi znoje i postaju gnjecave.

