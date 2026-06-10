Pekar otkrio tajnu: Ubacite ovo u testo i gledajte kako raste kao ludo, a ostaje mekano i sutradan

Pekar je podelio tajnu za savršeno pecivo. Ubacite samo ovo u smesu i dobićete najbolje testo koje ostaje sveže i mekano danima.

Sigurno vam se desilo da umesite kiflice, a one do večeri postanu tvrde kao kamen. Nema više nerviranja. Tajna je u običnom alkoholnom sirćetu koje već imate u špajzu. Kada ga dodate u brašno, dobićete najbolje testo koje ste ikada napravili.

Pecivo raste kao ludo, a mekoća traje danima.

Zašto ovo radi?

Alkoholno sirće čini čuda. Kiselina u njemu ne menja ukus, ali menja strukturu glutena. Kvasac uz sirće brže reaguje. Testo diše, diže se neverovatnom brzinom i zadržava vlagu iznutra. Tako dobijate pecivo koje je meko kao duša, čak i kada prođe ceo dan.

Recept za najbolje testo

Ovo testo pravi se lako, a rezultat će vas oduševiti.

Sastojci:

500 g mekog brašna (tip 400)

300 ml toplog mleka

1 kocka svežeg kvasca (40 g)

1 kašičica šećera

1,5 kašičica soli

1 jaje

50 ml ulja

1 kašika alkoholnog sirćeta (tajni sastojak)

Priprema:

U mlako mleko stavite kvasac, šećer i malo brašna. Sačekajte deset minuta da kvasac zapeni. U posudu prosejte ostatak brašna. Dodajte so, jaje, ulje i kvasac. Na kraju dodajte onu jednu kašiku sirćeta.

Mesite testo dok ne postane glatko. Videćete da se lako odvaja od posude. To je znak da imate najbolje testo u rukama. Pokrijte ga krpom i ostavite na toplom mestu sat vremena.

Primetite kako raste brže nego inače. Kada se udvostruči, oblikujte kiflice ili pogače.

Pecite na 200 stepeni dok ne dobiju lepu boju. Uživajte u mekanom zalogaju koji dugo ostaje svež!

Još par pekarovih caka za najbolje testo

Svi sastojci moraju biti sobne temperature, a brašno obavezno prosejte da unesete vazduh. Mesite testo duže nego što mislite da je potrebno jer elastičnost pravi razliku.

Kada pecivo izvadite iz rerne, premažite ga maslacem i pokrijte krpom da para omekša koricu.

Izbegavajte hlađenje na metalnom plehu da dno ne postane vlažno.

Domaće, a bolje nego iz pekare

Kad jednom probate ovaj trik sa sirćetom, više se nećete vraćati na stari način pripreme. Uz samo malo pažnje i ove jednostavne cake, svako vaše pecivo postaće pravo malo čudo u kuhinji.

Verujte, jednom kada savladate ovo najbolje testo, vaši ukućani više neće ni pomišljati na kupovno iz pekare.

Prijatno!

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