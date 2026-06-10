Pekar otkrio tajnu: Ubacite ovo u testo i gledajte kako raste kao ludo, a ostaje mekano i sutradan

Sigurno vam se desilo da umesite kiflice, a one do večeri postanu tvrde kao kamen. Nema više nerviranja. Tajna je u običnom alkoholnom sirćetu koje već imate u špajzu. Kada ga dodate u brašno, dobićete najbolje testo koje ste ikada napravili.
Pecivo raste kao ludo, a mekoća traje danima.
Zašto ovo radi?
Alkoholno sirće čini čuda. Kiselina u njemu ne menja ukus, ali menja strukturu glutena. Kvasac uz sirće brže reaguje. Testo diše, diže se neverovatnom brzinom i zadržava vlagu iznutra. Tako dobijate pecivo koje je meko kao duša, čak i kada prođe ceo dan.
Recept za najbolje testo
Ovo testo pravi se lako, a rezultat će vas oduševiti.
Sastojci:
- 500 g mekog brašna (tip 400)
- 300 ml toplog mleka
- 1 kocka svežeg kvasca (40 g)
- 1 kašičica šećera
- 1,5 kašičica soli
- 1 jaje
- 50 ml ulja
- 1 kašika alkoholnog sirćeta (tajni sastojak)
Priprema:
U mlako mleko stavite kvasac, šećer i malo brašna. Sačekajte deset minuta da kvasac zapeni. U posudu prosejte ostatak brašna. Dodajte so, jaje, ulje i kvasac. Na kraju dodajte onu jednu kašiku sirćeta.
Mesite testo dok ne postane glatko. Videćete da se lako odvaja od posude. To je znak da imate najbolje testo u rukama. Pokrijte ga krpom i ostavite na toplom mestu sat vremena.
Primetite kako raste brže nego inače. Kada se udvostruči, oblikujte kiflice ili pogače.
Pecite na 200 stepeni dok ne dobiju lepu boju. Uživajte u mekanom zalogaju koji dugo ostaje svež!
Još par pekarovih caka za najbolje testo
Svi sastojci moraju biti sobne temperature, a brašno obavezno prosejte da unesete vazduh. Mesite testo duže nego što mislite da je potrebno jer elastičnost pravi razliku.
Kada pecivo izvadite iz rerne, premažite ga maslacem i pokrijte krpom da para omekša koricu.
Izbegavajte hlađenje na metalnom plehu da dno ne postane vlažno.
Domaće, a bolje nego iz pekare
Kad jednom probate ovaj trik sa sirćetom, više se nećete vraćati na stari način pripreme. Uz samo malo pažnje i ove jednostavne cake, svako vaše pecivo postaće pravo malo čudo u kuhinji.
Verujte, jednom kada savladate ovo najbolje testo, vaši ukućani više neće ni pomišljati na kupovno iz pekare.
Prijatno!
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