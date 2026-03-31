Pekari uvek dodaju 1 tajni sastojak u testo za krofne: Ne upiju ni kap ulja, a vazdušaste su i mekane kao duša

Najbolje krofne traže samo jednu kašiku ovog pića u testu. Zaboravite na masne i teške zalogaje, uz ovaj pekarski trik su mekane kao duša.

Ako želite najbolje krofne koje ne plivaju u masnoći, zaboravite na beskrajno mešenje i muku. Trik je prost – odmah u smesu sipajte jednu kašiku jake rakije ili ruma. To je ona presudna razlika između teških, masnih loptica i onih pravih, domaćih koje su mekane kao duša.

Mnogi se satima pate u kuhinji, menjaju brašno i isprobavaju razne tehnike, ali testo uporno pije ulje i splasne čim ga spustite u šerpu. Rešenje je zapravo u jednoj sitnici koju sigurno već imate u kući.

Zašto najbolje krofne traže kap alkohola u testu

Dodavanje malo alkohola sprečava da se testo napije masnoće dok se prži. Čim krofna dotakne vrelo ulje, taj alkohol brzo isparava i pravi nevidljivi pritisak koji gura ulje napolje. Tako unutrašnjost ostaje potpuno suva, a svaka krofna bude vazdušasta i šuplja.

To je čista pekarska fora koja provereno radi. Ne brinite zbog dece – sav alkohol ispari na visokoj temperaturi, a ostaje samo savršena tekstura i onaj fini miris ako koristite rum.

Kako se mesi to čuveno testo

Nije poenta u kilogramima kvasca, nego u tome kako postupate sa testom. Da bi vam domaće krofne uspele iz prve, pratite ova tri pravila:

Mleko mora biti toplo, nikako vrelo, jer vrelo mleko „ubije“ kvasac i testo prosto ne mrdne.

Obavezno ide jedna kašika loze, votke ili ruma na pola kile brašna – to je vaš štit od ulja.

Pustite testo da narasta na toplom dok se ne udvostruči. Nigde ne žurite i ne forsirajte ga blizu vrele rerne.

Stari majstori znaju da mekoća dolazi iz strpljenja. Ako testo previše grubo pritiskate nakon što je naraslo, izbićete sav onaj dragoceni vazduh i dobićete tvrdo pecivo.

Glavna greška zbog koje krofne postanu tvrde

Najveći problem nastane kad izgubite živce i ubacite testo u mlako ulje. Ako temperatura nije prava, džaba vam i najbolji recept – krofne će početi da se kuvaju u masti umesto da se prže. Napuniće se ulja pre nego što se uopšte uhvati ona fina korica.

Ulje uvek zagrejte na srednju jačinu. Ubacite komadić testa; ako odmah krene da cvrči, vreme je za prženje. Takođe, ne preterujte sa brašnom dok razvlačite testo na stolu. Višak brašna brzo gori, ulje pocrni i pokvari ukus celoj turi.

Tačan recept za krofne kao iz pekare

Da biste dobili najbolje krofne u svojoj kuhinji, držite se ove mere: 500 grama mekog brašna, pola kocke svežeg kvasca, 200 ml mleka, dva žumanca, kašika šećera i ona čuvena kašika alkohola. Žumanca daju onu bogatu žutu boju, a alkohol čuva krofnu da ne bude masna.

Pržite ih kratko sa obe strane dok ne pozlate, pa ih vadite na papirni ubrus. Rezultat je neverovatan – dobili ste ono savršeno, vazdušasto testo koje se ne lepi za prste. Na kraju ih samo pospite prah šećerom ili napunite omiljenim džemom.

A kako ih vi pržite – stavljate li poklopac na šerpu dok ide prva strana ili ih pečete skroz otklopljene?

