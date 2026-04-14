Pekari uvek dodaju ovaj sastojak u brašno: Testo raste kao ludo, a pecivo ostaje mekano 5 dana

Uz ovaj pekarski trik svako testo raste kao ludo, a pogače i kiflice ostaju meke kao duša 5 dana. Sve što vam treba već imate u kuhinji.

Pitate se zašto vam pecivo postane tvrdo već sutradan? Iskusni pekari koriste stari trik uz koji svako testo raste kao ludo, a pogače i kiflice ostaju vazdušaste i meke kao duša pet dana.

Domaće pecivo je neprevaziđeno dok je toplo, ali najveći izazov je zadržati tu mekoću i sutradan. Često se dešava da se hleb ili pogača brzo isuše i počnu da se mrve, bez obzira na to koliko smo se trudili oko mešenja.

Iskusni pekari, međutim, koriste jedan stari trik koji rešava ovaj problem bez ikakve muke.

U čemu je zapravo tajna?

Greška koju većina nas pravi jeste mešenje testa isključivo sa vodom ili mlekom. Profesionalci znaju da je za dugotrajnu mekoću potrebna blaga kiselost.

Tajni sastojak koji oni redovno koriste, a uz koji svako testo raste kao ludo, jeste običan čvrsti jogurt ili jedna puna kašika kisele pavlake.

Ovi mlečni proizvodi reaguju sa brašnom tako da unutrašnjost peciva postane vazdušasta, dok masnoća sprečava isušivanje. Upravo taj nedostatak „mlečne masnoće“ u običnim receptima dovodi do toga da se pecivo stegne čim se ohladi.

Kako da vam testo raste kao ludo?

Da bi vam sledeći put sve ispalo kako treba, pratite ove jednostavne korake:

Glavni dodatak: Na 500g brašna dodajte kašiku pavlake ili pola čaše gustog jogurta. Važno je da ovi sastojci budu sobne temperature, a ne direktno iz frižidera. Aktivacija kvasca: Kvasac uvek rastvorite u malo toplog mleka sa prstohvatom šećera. Tek kada zapeni, sjedinite ga sa ostalim sastojcima. Vreme za narastanje: Testo ne voli žurbu. Ostavite ga na toplom mestu bez promaje i pokrijte ga čistom krpom. Videćete da uz ovaj dodatak testo raste kao ludo, ali ga pustite barem 45 minuta da dostigne pun volumen. Završni potez: Pred pečenje, nauljite ruke i još jednom lagano premesite testo. To će mu dati dodatnu vazdušastost.

Male cake koje menjaju sve

Pored jogurta, ili pavlake, postoje još tri stvari na koje pekari obraćaju pažnju, a mi ih često zanemarimo u žurbi.

Ako želite da vam svako testo raste kao ludo, pripazite i na ovo:

Prosejte brašno

Možda deluje kao suvišan posao, ali prosejavanjem brašna u njega ulazi vazduh. To je ključno da bi pecivo bilo lagano, a ne sabijeno i teško.

Šećer nije samo za ukus

Čak i u slana testa dodajte prstohvat šećera. On služi kao „hrana“ kvascu, pa uz njega svako testo raste kao ludo i dobije onu lepu, rumenu koricu prilikom pečenja.

Vlažnost u rerni

Profesionalne peći imaju paru, a vi taj efekat možete postići ako na dno rerne stavite vatrostalnu posudu sa malo vode. Para će sprečiti da se gornja kora prebrzo stegne i dozvoliće testu da se maksimalno raširi.

Uz ove sitne izmene, ne samo da će vam testo rasti kao ludo, već će cela kuhinja zamirisati kao prava zanatska pekara, a ukućani neće verovati da ste sve umesili sami, bez ikakvih aditiva.

Svežina koja traje danima

Ako primenite ovaj metod, vaše kiflice i pogače ostaće meke i do pet dana. Dovoljno je da ih čuvate u zatvorenoj posudi ili zamotane u pamučnu krpu kako bi zadržale vlagu.

Ovo je starinski način koji uvek daje bolje rezultate od kupovnih proizvoda.

Da li vi imate neki svoj proveren trik za mešenje ili se držite klasičnog recepta? Javljajte nam u komentarima – da li i vama testo raste kao ludo uz ovaj dodatak ili koristite nešto drugo?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com