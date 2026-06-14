Pekari uvek dodaju ovaj sastojak u brašno: Testo raste kao ludo, a pecivo ostaje sveže danima

Pekari imaju tajnu za savršeno pecivo. Uz ovaj jednostavan dodatak u brašnu, svako testo raste kao ludo, a pecivo ostaje sveže danima.

Mnogima se dešava da domaće pecivo, iako fantastičnog ukusa dok je toplo, već sutradan postane tvrdo i suvo. Iako se često ulaže mnogo truda u mešenje, rezultat neretko izostane. Iskusni pekari koriste jednostavan, stari trik uz koji svako testo raste kao ludo, a pecivo ostaje sveže danima.

U čemu je zapravo tajna?

Najčešća greška prilikom pripreme testa jeste korišćenje isključivo vode ili mleka. Profesionalci su odavno spoznali da je za dugotrajnu mekoću neophodna blaga kiselost. Tajni sastojak koji oni redovno koriste jeste običan čvrsti jogurt ili puna kašika kisele pavlake.

Kada se ovi mlečni proizvodi dodaju u brašno, dolazi do reakcije koja testo čini vazdušastim, dok masnoća sprečava isušivanje. Upravo zato pecivo pripremljeno na ovaj način ostaje sveže danima, čime se izbegava potreba za svakodnevnim mešenjem.

Kako da vam testo raste kao ludo?

Kako bi rezultat bio identičan onom iz najbolje zanatske pekare, preporučuje se pridržavanje sledećih koraka:

Dodavanje tajnog sastojka

Na 500g brašna dodajte kašiku kisele pavlake ili pola čaše gustog jogurta. Veoma je važno da sastojci budu sobne temperature, a ne hladni iz frižidera.

Aktivacija kvasca

Kvasac je potrebno rastvoriti u malo toplog mleka uz dodatak prstohvata šećera. Kada smesa zapeni, to je siguran znak da je kvasac aktivan.

Vreme za narastanje

Testo zahteva vreme. Ostavite ga na toplom mestu, pokrivenog čistom krpom, bar 45 minuta. Uz jogurt ili pavlaku testo raste kao ludo, ali mu je potrebno dovoljno vremena da postigne pun volumen.

Završni potez

Pre oblikovanja, ruke blago nauljite i još jednom lagano premesite testo kako bi se postigla dodatna vazdušastost.

Dodatne cake za vrhunski rezultat

Pored osnovnog sastojka, postoje još tri detalja na koje pekari obraćaju pažnju:

Prosejavanje brašna

Prosejavanjem brašna u njega se unosi vazduh, što je ključno da pecivo ne bude teško i sabijeno.

Uloga šećera

I u slana testa dodajte prstohvat šećera. On služi kao hrana kvascu, zbog čega testo raste kao ludo i dobija lepu, zlatnu koricu.

Vlažnost u rerni

Da biste postigli efekat profesionalnih peći, na dno rerne postavite vatrostalnu posudu sa malo vode. Para sprečava da se gornja kora prebrzo stegne, čime se obezbeđuje da pecivo ostaje sveže danima.

Rezultat koji opravdava trud

Kada primenite ovaj metod, kuhinja će zamirisati kao prava zanatska pekara, a kiflice i pogače će biti meke i vazdušaste.

Uz ovaj starinski trik, pecivo ostaje sveže danima, pod uslovom da ga čuvate u zatvorenoj posudi ili umotano u pamučnu krpu kako bi se očuvala optimalna vlažnost.

Ovo je siguran način da svojim ukućanima pružite kvalitet domaće hrane bez upotrebe aditiva.

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