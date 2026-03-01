Pekari uvek dodaju ovaj sastojak u testo za krofne – zato su mekane, vazdušaste i ne upijaju ulje

Pekari ne otkrivaju ovaj trik svima. Dodajte jedan sastojak u testo za krofne i videćete zašto su njihove uvek vazdušaste i mekane.

Pekari ne prave savršene krofne slučajno. Postoji jedan sastojak koji svaki iskusni pekar dodaje u testo za krofne a koji većina domaćica preskače – i upravo tu leži razlika između krofni koje ispadnu vazdušaste i mekane i onih koje ispadnu teške i masne.

Taj sastojak je rakija, a umesto nje možete koristiti votku ili rum.

Zašto rakija u testu za krofne?

Rakija u testu ne daje ukus alkohola, ona upija višak masnoće tokom prženja.

Rezultat su krofne koje nisu masne, lagane su čim izađu iz ulja. Nije to trik koji pekari rado odaju, ali ko ga jednom proba, ne pravi krofne drugačije.

Šta još pravi razliku između običnog i savršenog testa

Pre nego što krenete sa mešenjem, sve sastojke izvadite iz frižidera i ostavite pola sata na sobnoj temperaturi. Testo za krofne ne voli hladne sastojke. Mlako mleko i jaja na sobnoj temperaturi su osnova dobrog dizanja.

Umesto ulja u testo dodajte maslac, ali ga ne topite – dodajte ga omekšalog u kockicama na samom kraju mešenja.

Maslac testu daje sjaj, ukus i mekoću koju ulje ne može da da. Uz kvasac dodajte i pola kesice praška za pecivo. Upravo to sprečava nastajanje nepotrebnih rupica u krofnama.

I najvažniji savet – testo umesite dan ranije i ostavite da narasta preko noći. Sporo dizanje razvija ukus koji se ne može postići brzim receptima.

Na šta paziti pri prženju

Čak i savršeno testo za krofne može da propadne ako ulje nije prava temperatura.

Ako krofne odmah potamne, ulje je previše vruće i ostaju žive iznutra. Nikad ne trpajte više krofni odjednom – svaka mora da ima prostor da se ravnomerno prži.

Čim izađu iz ulja, stavite ih kratko na papirni ubrus, mada uz rakiju u testu videćete da skoro da neće biti potrebe.

Isprobajte već danas

Savršene krofne nisu privilegija pekara. Sa pravim testom, malo strpljenja i ovim trikom, vaše krofne će biti vazdušaste, mekane i šupljikave – tačno onakve kakve treba da budu.

