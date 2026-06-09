Pekarski trik za savršene krofne: Evo šta staviti u testo da budu mekane, šupljikave i ne previše masne

Pekari godinama čuvaju ovu tajnu! Saznajte šta treba da dodate u testo da biste napravili savršene krofne koje se tope u ustima i nisu masne.

Svi sanjamo o tome da napravimo savršene krofne koje se tope u ustima, baš kao iz najbolje pekare. Ipak, mnogi se muče sa testom koje bude tvrdo ili previše masno.

Tajna njihove lagane strukture leži u nekoliko jednostavnih, ali ključnih poteza koje profesionalci godinama ljubomorno čuvaju.

Ako želite da vaše krofne budu vazdušaste i meke kao duša, vreme je da isprobate ovaj trik.

Uz par promena u pripremi, dobićete poslasticu na kojoj će vam svi zavideti.

Strpljenje je pola posla

Pre nego što uopšte dodirnete brašno, izvadite sve sastojke iz frižidera i držite ih na sobnoj temperaturi bar pola sata.

Kvasac je obavezan, ali postoji jedna „tajna“ – dodajte pola kesice praška za pecivo. On će sprečiti da se krofne previše rašire i stvore one nepoželjne, prevelike rupe.

Najvažniji savet koji ćete ikada dobiti jeste da testo umesite dan ranije i ostavite ga da polako narasta preko noći u frižideru. Tako će se ukus razviti do maksimuma, a testo postati elastično i zahvalno za rad.

Kako dobiti savršene krofne bez greške

Vodite računa da testo ne premesite, jer ćete tako izbaciti vazduh i krofne neće biti mekane. Umesto ulja u testo dodajte maslac.

Zaboravite na istopljeni maslac – savet pekara je da ga dodate omekšalog, isečenog na kockice, i to tek na samom kraju mešenja. Tako će brašno imati vremena da upije mleko i razvije pun ukus, dok će maslac testu podariti specifičan sjaj i bogatstvo.

A sada, ona magija koja menja sve: u testo obavezno dodajte malo rakije. Ona deluje kao nevidljivi štit koji sprečava da krofne upiju višak masnoće tokom prženja. Ako nemate rakiju, poslužiće votka ili rum, koji će ispariti tokom prženja.

Prženje koje menja sve

Čak i ako savršeno umesite testo, jedna greška može pokvariti sve.

Pazite da ulje ne bude previše vrelo – ako krofne odmah potamne, iznutra će ostati žive. Takođe, nikada nemojte pretrpavati šerpu. Svaka krofna mora da ima dovoljno prostora da „diše“ i ravnomerno se prži. Čim ih izvadite, stavite ih na ubrus.

Uz trik sa rakijom, videćete da za tim gotovo da nema potrebe jer će ostati suve, lagane i to su zapravo savršene krofne koje ćete rado ponavljati.

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