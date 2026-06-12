Zašto vam se testo uvek lepi: Pekari kriju ovaj trik godinama, a tako je jednostavan

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Dosadilo vam je lepljivo testo? Primenite ovaj jednostavan pekarski trik sa uljem i zamesite najmekše pecivo ikada.

Ovaj jednostavan pekarski trik rešiće problem lepljenja jednom zauvek, bez dodavanja gomile novog brašna koje samo pokvari i isuši vaše pecivo.

Svi smo se pitali zašto u pekari sve ide kao po loju, a nama kod kuće polovina smese završi zalepljena za prste i radnu površinu.

Da li vam se ikada desilo da dodajete šaku po šaku brašna, a testo na kraju postane tvrdo kao kamen?

Zaboravite na stalno brašnjavljenje stola, jer tajna profesionalaca leži u potpuno obrnutom postupku koji ne košta ni dinar.

Zašto dodavanje brašna zapravo uništava svako pecivo?

Kada vidimo da je smesa gnjecava, prva reakcija nam je da posegnemo za kesom brašna.

To je najveća greška jer tako menjate proverenu razmeru iz recepta i isušujete sredinu.

Pecivo bude lepo dok je vruće, a čim se ohladi, možete njime nekoga da gađate koliko bude tvrdo.

Čarobni pekarski trik sa uljem rešava problem

Umesto da solite sto brašnom, pre nego što počnete da radite, nauljite ruke sa nekoliko kapi običnog ulja.

Takođe, radnu površinu samo blago premažite sa par kapi, tek da zasija, bez ijednog zrna brašna.

Ulje stvara tanku, nevidljivu barijeru koja ne dozvoljava testu da se lepi za kožu, a zadržava svu mekoću unutra.

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Zašto se testo lepi iako ste sve izmerili u gram?

Svako brašno drugačije „pije“ tečnost i to zavisi od vlažnosti u samoj prodavnici i džaku.

Obratite pažnju na ove tri stvari koje menjaju teksturu:

Previše toplo mleko – ubija kvasac i pretvara smesu u lepljivi lepak.

Brzina mešenja – ako radite prebrzo i nervozno, gluten nema vremena da se poveže.

Sobna temperatura – ako vam je u kuhinji pretoplo, svako testo će početi da „teče“.

Šta uraditi kada je smesa toliko gnjecava da ne može da se oblikuje?

Najbolje rešenje je da posudu pokrijete folijom i gurnete je u frižider na 20 minuta.

Hladnoća će prirodno stegnuti masnoću i tečnost, pa će gluten odraditi svoj posao bez vašeg truda.

Kada ga izvadite, biće glatko kao svila i spremno za savršene kiflice.

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Kako da razvučete testo oklagijom bez ijedne mrvice brašna?

Ako pravite pitu ili štrudlu, oklagija ume da napravi pravi pakao i pokida gornji sloj.

Sve što treba da uradite jeste da oklagiju čvrsto obmotate običnom prozirnom folijom.

Testo će kliziti pod njom kao podmazano, a oklagiju posle posla nećete morati ni da perete.

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