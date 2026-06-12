Svi vole musaku, ali je ovakvu malo ko probao: Bez krompira, a ukusom osvaja na prvi zalogaj

Persijska musaka bez krompira osvaja na prvi zalogaj. Probajte recept koji menja sve što znate o ovom tradicionalnom jelu.

Persijska musaka je trend koji se širi balkanskim kuhinjama, a domaćice koje su je probale teško se vraćaju na staru verziju. Bez krompira, bez ljuštenja, bez čekanja da omekša. Stari hleb radi sav posao.

Musaka je omiljeno jelo na balkanskim prostorima. Osim recepata za onu sa krompirom, mnogi vole i grčku musaku, a novi kulinarski hit je upravo persijska musaka.

Ako vam preko vikenda ostane pola vekne hleba, ovo je način da je iskoristite umesto da je bacite.

Zašto baš stari hleb, a ne krompir

Hleb upija soka od mesa i pavlake za kuvanje brže nego krompir, pa cela posuda dobije punu aromu već u prvih pola sata pečenja.

Krompir traži da se kuva ili tanko seče, a ovde samo izdrobite tri kriške i potopite ih u mleko. Za panel-kuhinju sa malom rernom to znači manje posuđa i kraću pripremu.

Sastojci za persijsku musaku

3 kriške starog hleba

400 g mlevenog mesa

50 ml mleka

2 jaja

300 g šampinjona

vezica mladog luka

200 ml pavlake za kuvanje

200 g kačkavalja

so, biber, suvi začin

Priprema korak po korak

Izdrobite stari hleb, pa ga na kratko potopite u malo mleka i dobro ocedite. Stavite ga u nauljenu vatrostalnu posudu. Ovaj sloj je osnova cele musake bez krompira, zato ga rasporedite ravnomerno po dnu.

Očistite mladi luk, iseckajte ga, pa ga kratko prodinstajte u tiganju. Dodajte mleveno meso i šampinjone iseckane na listiće, pa dinstajte još desetak minuta. Mladi luk daje svežinu kakvu crni luk nema, a šampinjoni mesu daju puniji ukus.

Sada dolazi deo koji odlučuje sve. U dinstano povrće sa mesom dodajte dva žumanca i 100 mililitara pavlake za kuvanje, a onda i biber, so i suvi začin po želji, pa sipajte preko izmrvljenog i natopljenog hleba. Stavite vatrostalnu posudu u rernu i pecite 30 minuta na 200 stepeni.

Potom izvadite posudu iz rerne, prelijte musaku umućenim belancima, izrendanim kačkavaljem i preostalom pavlakom za kuvanje. Vratite posudu u rernu još petnaestak minuta da se gornji sloj lepo zapeče, a kačkavalj rastopi. Služite uz sezonsku salatu ili jogurt.

Prijatno!

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