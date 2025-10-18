Peru li se pečurke pre pripreme ili ne? Evo šta je prava istina

Pečurke, naročito šampinjoni, su namirnica koja se često nalazi na našim trpezama i njihova priprema, iako deluje jednostavna, lako može da se pokvari jednim pogrešnim korakom – pranjem pod mlazom vode. Stručnjaci su konačno odgovor na večito pitanje treba li pečurke prati pre pripreme ili ne.

Mnogi se dvoume oko toga da li pečurke treba prati pod vodom ili ih je dovoljno samo obrisati. Stručnjaci za ishranu i kulinarstvo objašnjavaju da istina leži negde između – i da način pripreme zavisi od toga kakav rezultat želite da postignete.

Zašto neki kažu da pečurke ne treba prati

Često se može čuti savet da pečurke ne treba stavljati pod vodu jer upijaju vlagu poput sunđera. To može promeniti njihovu teksturu i učiniti ih gnjecavim tokom kuvanja. Zbog toga mnogi kuvari preporučuju da se pečurke samo prebrišu vlažnom krpom ili četkicom.

Kada je pranje ipak preporučljivo

Ako su pečurke vidno prljave ili imaju ostatke zemlje, pranje pod mlazom hladne vode je sasvim u redu. Bitno je da se to uradi brzo i da se odmah zatim dobro prosuše papirnim ubrusom. Na taj način se uklanja prljavština, a zadržava prirodna tekstura.

Najbolja praksa u kuhinji

Idealno je kombinovati oba pristupa: pečurke koje su relativno čiste dovoljno je obrisati, dok one sa više zemlje treba kratko oprati i osušiti. Tako ćete dobiti i higijenski ispravne i ukusne pečurke.

Pečurke se mogu prati, ali ključ je u brzini i sušenju. Ako ih ostavite da stoje u vodi, izgubiće teksturu i aromu. Ako ih pravilno očistite, dobićete savršen sastojak za svako jelo.

