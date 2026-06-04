Peteljke od trešanja bacate u đubre, a bake su ih čuvale kao zlato: jedna šolja čaja smiruje bubrege i kolena

Peteljke od trešanja ne bacajte. Osušite ih sada dok traje sezona i napravite čaj koji rasterećuje bubrege i kolena.

Peteljke od trešanja su ono što devedeset odsto ljudi baci u kantu, a što su naše bake ređale na čistu krpu i sušile u hladu kao da su lekovita trava.

I bile su u pravu. Tanke zelene drške iz kojih curi sok kada ih otkinete sa ploda kriju više kalijuma i biljnih kiselina nego sam plod, a baš to čini čaj koji generacijama smiruje otečena kolena i ispira bubrege.

Zašto baš peteljke, a ne sama trešnja

Plod jedete za zadovoljstvo, peteljku koristite za lek. U drškama se koncentrišu tanini, flavonoidi i mineralne soli koje deluju blago diuretički, dakle teraju vas češće u toalet i sa tom tečnošću izbacuju višak soli i mokraćne kiseline. Kod ljudi koji se bude sa ukočenim prstima i bolnim kolenima, baš taj višak je čest krivac.

Domaćice u centralnoj Srbiji decenijama prave čaj od drški trešanja tokom juna i pijuckaju ga celo leto. Ne zato što je moderno, nego zato što radi.

Kako se pravi čaj od peteljki trešanja

Recept je jednostavan koliko može biti. Jedna kašika suvih peteljki ide u dva i po decilitra ključale vode. Poklopite šolju, ostavite deset minuta i procedite. Pije se mlako, bez šećera, najbolje ujutru i popodne. Tri šolje dnevno tokom sedam do deset dana je doza koju većina starijih ljudi u selima koristi kada osete da im je telo naduveno.

Ako su peteljke sveže, uzmite duplo veću količinu, jer još nisu izgubile vodu.

Šta čaj zapravo radi u telu

Pojačava izbacivanje tečnosti, smanjuje otoke oko zglobova i pomaže bubrezima da lakše obave svoj posao. Kod blagih tegoba sa peskom i upalama mokraćnih puteva, narodna medicina ga vekovima koristi kao prvu pomoć. Nije zamena za lekara, ali jeste podrška telu koja košta nula dinara.

Istraživanja o antioksidativnom potencijalu plodova roda Prunus, gde spada i trešnja, pokazuju da delovi biljke koje obično bacamo nose veću koncentraciju polifenola od mesnatog dela. O tome govori i pregled objavljen u časopisu „Nutrients“, analiza zdravstvenih efekata trešnje i njenih bioaktivnih jedinjenja, koji navodi da redovan unos može doprineti smanjenju upalnih markera kod ljudi sa simptomima reumatskih tegoba.

Kako da osušite peteljke od trešanja i sačuvate ih do zime

Kada čistite trešnje za slatko ili kompot, peteljke ne bacajte u istu posudu sa košticama. Stavite ih na čistu pamučnu krpu, u jedan sloj, na promajno i tamno mesto. Tavan, ostava, ostakljena terasa okrenuta na sever, sve to radi. Direktno sunce ubija aktivne materije, zato bez prozora i bez radijatora.

Sušenje traje pet do sedam dana. Kada peteljka pukne pod prstima, suva je. Čuvajte u staklenoj tegli sa poklopcem, na suvom. Drže godinu dana bez gubitka kvaliteta.

Kada peteljke nisu za vas

Trudnice ne treba da piju ovaj čaj bez konsultacije sa ginekologom. Ljudi koji već uzimaju diuretike za pritisak treba da provere sa svojim lekarom, jer se efekti sabiraju. Ako imate ozbiljnu bubrežnu insuficijenciju, ovo nije teren za samolečenje.

Za sve ostale, peteljke trešnje za zdravlje su jedan od najjeftinijih kućnih čajeva koji možete imati u tegli.

Da li čaj od peteljki trešanja zaista pomaže kod reume

Pomaže kod blagih bolova u zglobovima izazvanih nakupljanjem mokraćne kiseline i zadržavanjem tečnosti. Deluje diuretički i blago protivupalno. Nije lek za hronični reumatoidni artritis, ali smanjuje osećaj otečenih, teških zglobova.

Trik koji menja ukus iz korena

Dodajte u šolju jednu suvu krišku jabuke ili koricu limuna pre nego što prelijete vodom. Gorčina drški se omekša, a čaj dobije miris koji ne podseća na lek. Bake su znale i to, samo nisu pisale recepte.

Da li ste vi peteljke do sada bacali ili ih je neko u vašoj kući sušio, i kako vam je pomogao taj čaj kada ste ga prvi put probali

Koliko dugo mogu da pijem čaj od peteljki trešanja

Tri šolje dnevno tokom sedam do deset dana, pa pauza od dve nedelje. Duža kontinuirana upotreba opterećuje ravnotežu elektrolita u telu.

Mogu li da koristim peteljke od višnje umesto trešnje

Mogu, deluju vrlo slično jer su biljke iz iste porodice. Višnja je čak nešto kiselija, ali efekat na bubrege i otoke je uporediv.

Da li smrznute peteljke od trešanja imaju isto dejstvo kao suve

Da, ako ih pravilno smrznete odmah po branju u zatvorenoj kesi. Sušenje je praktičnije za skladištenje, zamrzavanje za kraće periode

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