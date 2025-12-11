Pica-omlet: „Grešni“ doručak koji zapravo to uopšte nije!

Najbolje od svega – ovaj slasni pica-omlet sa svim dinstanjem, mešanjem i pečenjem biće gotov za manje od pola sata

Omlet za doručak – da, ali pica za doručak – ne, nikako! Ali, da li ste znali da možete da spojite ova dva jela u jedno i tako kreirate ukusan, hranljiv i zdrav doručak koji ćete obožavati? U nastavku donosimo detaljan recept!

Pica-omlet je odličan način da se rešite povrća iz frižidera i dan započnete ukusnim obrokom. Ovo jelo će vas „držati“ sitim do večeri. Pored jaja i povrća, potrebni su vam samo vaši omiljeni prelivi za picu, esencijalni sir i marinara sos – ili bilo koji drugi paradajz sos, piše Punkufer.hr.

Najbolje od svega – ovaj slasni pica-omlet sa svim dinstanjem, mešanjem i pečenjem biće gotov za manje od pola sata. Možete ga spremiti čak i tokom užurbanog jutra. Evo recepta:

Slasni pica-omlet

Sastojci

1 kašika ekstra devičanskog maslinovog ulja

1 mali luk, isečen na kockice

2 čena belog luka, zgnječena

450 g mladog spanaća

so i biber, po ukusu

8 velikih jaja

2 kašičice sušenog origana

2 kašike mleka

250 ml marinara sosa (ili drugog paradajz sosa)

100 g rendane mocarele

60 g šunke, pršute ili kobasice po izboru

čeri paradajz, po želji

rukola, po želji

Priprema:

– Zagrejte rernu na 220 stepeni.

– Zagrejte ulje u tiganju srednje veličine na srednje jakoj vatri.

– Prodinstajte luk dok ne postane staklast, oko 5 minuta, dodajte beli luk, a posle oko minut i spanać. Mešajte dok spanać ne uvene, 2 do 3 minuta, a zatim posolite.

– U velikoj činiji umutite jaja, dodajte origano, mleko i paradajz sos, pa posolite i pobiberite.

– Sipajte smesu u tiganj preko dinstanog povrća i ostavite da se kuva dok ivice ne počnu da se uvijaju. Oko 4 do 5 minuta.

– Po želji poređajte šunku ili kobasice, čeri paradajz i rukolu i pospite sirom. Prebacite u rernu da se jaja peku do kraja, otprilike 5 do 6 minuta. Prijatno!

