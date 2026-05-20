Pica-pita iz tiganja: Za ovu hrskavu i kremastu fantaziju od ukusa treba vam samo 15 minuta

Ako želite da napravite brz i jednostavan obrok, pica-pita iz tiganja je idealna. Za ovu hrskavu fantaziju od ukusa treba vam samo 15 minuta
Ovakva pita iz tiganja je brzo jelo koje kombinuje hrskavu koru i neodoljivo kremastu unutrašnjost, ova pica-pita iz tiganja je pravo otkriće.
Recept je gotov za samo 15 minuta i biće savršen za doručak, ručak ili večeru. Kombinacija otopljene mocarele, gaude, namaza od sira i kečapa u hrskavim korama od kore osvojiće vas od prvog zalogaja.
Sastojci:
- kore
- namaz od sira
- kečap
- gauda
- mocarela
- malo ulja za kuvanje
Priprema
- Raširite jednu koru i premažite je namazom od sira.
- Dodajte malo kečapa po ivici.
- Rasporedite rendani sir gaudu i mocarelu po vrhu.
- Uvijte pleh u oblik puža.
- Zagrejte malo ulja u tiganju i pržite pica-pitu na srednjoj vatri.
- Pržite ih oko 3 do 4 minuta sa svake strane, dok ne porumene i ne postanu hrskave.
- Poslužite odmah dok su još tople i sir se lepo topi.
