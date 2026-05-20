Pica-pita iz tiganja: Za ovu hrskavu i kremastu fantaziju od ukusa treba vam samo 15 minuta

Jednostavna i brza, hrskava i fantastičnog ukusa. Pica-pita iz tiganja pravi se za samo 15 minuta i savršena je za brzi obrok u toku dana.

Recept je gotov za samo 15 minuta i biće savršen za doručak, ručak ili večeru. Kombinacija otopljene mocarele, gaude, namaza od sira i kečapa u hrskavim korama od kore osvojiće vas od prvog zalogaja.

Sastojci:

kore

namaz od sira

kečap

gauda

mocarela

malo ulja za kuvanje

Priprema

Raširite jednu koru i premažite je namazom od sira. Dodajte malo kečapa po ivici. Rasporedite rendani sir gaudu i mocarelu po vrhu. Uvijte pleh u oblik puža. Zagrejte malo ulja u tiganju i pržite pica-pitu na srednjoj vatri. Pržite ih oko 3 do 4 minuta sa svake strane, dok ne porumene i ne postanu hrskave. Poslužite odmah dok su još tople i sir se lepo topi.

