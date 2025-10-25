Pileći ražnjić sa povrćem – roštilj vam ne treba, a ukus obara sa nogu.

Ovaj recept za pileći ražnjić je prava stvar za lagan obrok koji se lako sprema – a najbolje od svega je da vam roštilj uopšte nije potreban!

Sastojci:

500 g pilećih bataka i karabataka

3 paprike

1 mala tikvica

150 g pečuraka

2 glavice crnog luka

Za marinadu:

Soja sos

So, biber, ulje

Priprema:

Odvojite meso od kostiju i iseckajte na kockice. Začinite po ukusu solju i biberom, prelijte soja sosom i uljem. Ostavite da odstoji u marinadi, najbolji vremenski period bi bio oko 30 minuta. Isecite povrće na komade. Na ražnjiće naizmenično stavljajte komad mesa i komad povrća. Pecite u gril tiganju sa svih strana dok meso ne omekša.

Ako volite brza, jednostavna i zdrava jela, ovi pileći ražnjići su pun pogodak. Bez potrebe za roštiljem, možete uživati u ukusu letnje trpeze čak i tokom radnih dana. Sočno meso, povrće puno boja i aroma — sve to zajedno čini ovaj recept savršenim izborom za ručak ili večeru. Probajte i uverite se koliko jednostavna jela mogu biti ukusna!

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

