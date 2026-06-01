Uštedite sebi muke oko ručka: Piletina iz jednog lonca će sigurno svima prijati, a gotova za tren

Sve sastojke stavite u jedan lonac i uštedite sebi muke oko pripreme ručka. Piletina iz jednog lonca je dobar obrok i za nedeljni ručak.

Ovako se sprema Piletina iz jednog lonca, koja je brz je, zdrav, zasitan obrok i izgleda odlično. Uštedite sebi muke oko pripreme ručka, postavite sve sastojke u jedan lonac i to je sve.

Ako tražite jednostavan ručak iz jednog lonca koji ne zahteva mnogo pripreme, a ipak deluje kao zaokružen, obilan obrok, ovaj recept je pogodak.

Pileći bataci sa medom, senfom, mladim krompirom, spanaćem i graškom kombinuju slatko, blago kiselo i slano u jelu koje se lako može dodati u vaš nedeljni meni.

Ovo je recept koji podseća na nedeljni ručak, ali bez muke. Sve se peče zajedno, a sos se gotovo sam sklapa, jer se piletina karamelizuje, a povrće upija sokove i aromu senfa, limuna i belog luka.

Piletina iz jednog lonca – sastojci za dve osobe:

1 kašika meda

1 kašika senfa od celog zrna

2 čena belog luka, zgnječena

rendana kora i sok od 1 limuna

4 pileća bataka sa kožom

300 g mladog krompira, manje ostavite cele, veće presecite na pola

1 kašika maslinovog ulja

100 g spanaća

100 g smrznutog graška

so po ukusu

Priprema:

Zagrejte rernu na 200 stepeni, ili 180 stepeni ako koristite rernu sa ventilatorom.

U maloj posudi pomešajte med, senf, beli luk, koru limuna i sok od limuna. Prelijte smesu preko pilećih bataka i lagano ih posolite.

Poređajte piletinu na veliki pleh za pečenje, kožom nagore. Poređajte mladi krompir između komada piletine. Prelijte krompir maslinovim uljem i lagano ga posolite.

Pecite oko 35 minuta, dok kora ne porumeni, ne karamelizuje se i ne porumeni na nekim mestima.

Zatim dodajte spanać i grašak na pleh i vratite sve u rernu na još dva do tri minuta, dovoljno da spanać uvene, a grašak da se zagreje i poveže sa sosom.

Mali trik za još bolje rezultate

Ako želite da budete sigurni da je krompir savršeno mekan, možete ga kratko prokuvati oko deset minuta pre pečenja. Ovo posebno važi ako koristite veći ili tvrđi krompir.

