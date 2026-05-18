Piletina Oženi me spojila je više parova nego matičar: Brzo, kremasto i aromatično jelo koje svi obožavaju

Brzo, kremasto, aromatično i preukusno jelo koje spaja mlade parove. Piletina Oženi me oduševiće svakog ko je proba.

Brzi obroci posle napornog dana često deluju kao obaveza, pa zato svaka nova ideja za brz i ukusan obrok dobro dođe. Piletina Oženi me, zahteva samo osnovne sastojke i gotova je za 30 minuta.

Najnoviji hit među receptima je jelo koje je “toliko dobro da će svako poželeti brak sa vama”. Inspirisano je čuvenim italijanskim klasicima koji godinama osvajaju goste širom sveta.

Ovaj kremasti specijalitet sa piletinom, pavlakom, paradajzom i parmezanom gotov je za samo 30 minuta, zbog čega je idealan za brze, ali raskošno ukusne večere.

“Marry Me Chicken” ili “Piletina Oženi me / udaj se za mene” savršeno se slaže sa zelenim povrćem, krompirom, makaronama, pirinčem ili kus-kusom, a lepo podnosi i podgrevanje, pa je odličan i za sutrašnji ručak.

Zašto je ova piletina postalo viralno jelo?

Recept koji je predstavio blog Taming Twins zahteva samo osnovne sastojke, a krajnji rezultat je kremasto i aromatično jelo koje gotovo svi obožavaju.

Korisnici interneta oduševljeno komentarišu:

“Ukusno! Malo sam izmenila recept – dodala kokosovo mleko, paprike i bujon i dalje je ispalo savršeno!”;

“Sjajno! Pravila sam sa pilećim karabatacima, dodala pečurke, spanać i kukuruz – preukusno! I sve staje u jedan tiganj.”;

“Pravila sam za prijatelje, rekli su da je kao iz restorana prve klase. Danas pravim ponovo!”

Piletina Oženi me – Sastojci (za oko 4 porcije)

650 g pilećih filea (bez kostiju i kože), oko 4 filea

50 g glatkog brašna

1 kašika maslinovog ulja

3 čena belog luka, oljuštena i zgnječena

150 g sušenog paradajza, oceđenog

1 kašičica suvog origana

2 kašičice slatke paprike

150 ml pavlake za kuvanje

200 ml pilećeg bujona

50 g rendanog parmezana

15 g svežeg bosiljka

Sok 1/2 limuna

So i sveže mleveni biber po ukusu

Priprema (30 minuta)

Pileće filee pospite brašnom i blago utapkajte kako bi se jednako obložili. U tiganju zagrejte ulje, pa ubacite piletinu i pržite dok ne dobije zlatnu boju sa obe strane.

Smanjite temperaturu i u tiganj dodajte beli luk, sušeni paradajz, origano i papriku.

Mešajte 3 do 5 minuta, dok luk ne omekša. Ulijte pavlaku, zatim bujon, pa dodajte parmezan, so i biber. Mešajte dok se sve lepo ne sjedini.

Vratite piletinu u tiganj, poklopite i ostavite da krčka 5 minuta.

Okrenite filee i kuvajte još 5 minuta, dok meso ne bude potpuno termički obrađeno.

Sklonite sa ringle, dodajte svež bosiljak i sok pola limuna.

Kako poslužiti?

Piletina Oženi me je idealna uz:

pire ili pečeni krompir

kuvani pirinač

testeninu

bareno zeleno povrće

