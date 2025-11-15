Piletina sa 4 sastojka koja se topi u ustima, ne može jednostavnije i brže

Ako vam pečena piletina često ispadne bezukusna, vreme je da probate recept za najsočnije pileće šnicle iz rerne sa jednim neočekivanim sastojkom – majonezom.

Ako mislite da je piletina dosadna, ovaj recept će Vas razuveriti. Samo 4 sastojka pretvaraju običan komad mesa u jelo koje se topi u ustima.

Zašto je ova piletina posebna?

Piletina sa 4 sastojka nije samo recept – to je trik koji menja način na koji doživljavate domaću kuhinju. Umesto komplikovanih marinada i dugih priprema, ovde dobijate maksimalan efekat uz minimalan trud.

Tajna ovog jela je majonez. Možda zvuči čudno, ali upravo on održava nemasna pileća prsa izuzetno sočnim tokom pečenja i daje im bogat ukus. Uz to, obilna količina sitno rendanog parmezana stvara neodoljivu zlatno-smeđu koricu.

Sastojci koji čine magiju:

160 g majoneza

60 g sitno rendanog parmezana

1 kašičica belog luka u prahu

2 komada pilećih prsa bez kostiju

1 kašičica soli

1 prstohvat crnog bibera

seckani sveži peršun, za ukrašavanje

Priprema:

Zagrejte rernu na 190°C. U maloj posudi pomešajte majonez, rendani parmezan i beli luk u prahu.

Isecite pileća prsa horizontalno da biste napravili četiri tanka odreska. Osušite papirnim ubrusima i začinite solju i biberom sa svih strana.

Stavite piletinu u jednom sloju u posudu za pečenje. Ravnomerno rasporedite smesom od majoneza preko svakog komada.

Pecite 20 do 25 minuta, ili dok piletina ne bude potpuno pečena i unutrašnja temperatura ne dostigne najmanje 74°C.

Na kraju, uključite gornji grejač (funkcija roštilja) u rerni i pecite 2 do 3 minuta, dok vrh ne porumeni. Ostavite da odstoji nekoliko minuta pre serviranja.

Zašto ćete voleti ovaj recept

Brzo – manje od 10 minuta pripreme.

Efikasno – samo 4 sastojka.

Sočno – piletina postaje neverovatno sočna.

Praktično– idealno za večeru posle posla.

Ako tražite recept koji je jednostavan, brz i garantuje rezultat, piletina sa 4 sastojka je pravi izbor. Probajte večeras i otkrijte kako se običan obrok pretvara u zalogaj koji se topi u ustima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com