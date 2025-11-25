Pire krompir uvek će biti savršeno kremast, a ukus kao iz najboljih restorana uz ove male trikove

Pire krompir po uzoru na one iz najboljih restorana zahteva posvećenost i poznavanje nekoliko trikova uz koje dobija savršen ukus.

Pire krompir, omiljeni obrok koji vole i najmlađi, često nam se čini kako tu zbilja nemamo što da pogrešimo. Međutim, neretko se dogodi da na kraju nismo 100 posto zadovoljni ukusom.

Pire krompir po uzoru na one iz najboljih restorana zahteva posvećenost i poznavanje nekoliko trikova uz pomoć kojih ćete izbeći lepljivi, vodenasti ili bezukusni obrok. Ovaj popularni prilog od krompira ne oduzima puno vremena za pripremu, ali to ne znači da je jednostavno napraviti ga.

Evo o čemu morate voditi računa pri pripremi pire krompira:

Uvek posolite vodu u kojoj kuvate krompir

Kad se krumpir skuva, granule skroba nabubre i upije vodu, ukoliko ste u vodu prethodno dodali so. So je uvek dobro dodati u vodu na samom početku, jer, ne samo da će pire biti ukusniji, već će vam na kraju biti potrebna mnogo manja količina soli.

Dobro procedite krompir nakon kuvanja

Nakon kuvanja dobro iscedite svu vodu u kojoj su se krompiri kuvali, kako se ne bi pretvorili u vodenastu kašu. Možete čak tako oceđene krompire da vratite u praznu šerpu i ugreje te ih minut, dva na štednjaku, kako bi bili potpuno suhi i spremni za daljnu pripremu.

Krompir nemojte stavljati u vruću vodu

Potopite ih u hladnu vodu, dodajte so i čekajte da voda provri, a potom smanjite vatru. Ako krompire kuvate od početka u vrućoj vodi, vrlo verovatno se neće ravnomerno skuvati. Spoljni sloj krompira će se početi da se raspada, dok će unutrašnjost ostati sirova.

Koristite pogrešan pribor

Krompiri su prepuni skroba, što znači da ih ne treba previše miksati i gnječiti. Ukoliko koristite mikser ili blender, skrob se zgusne i pretvara u lepljivu masu, zato se radije poslužite običnom viljuškom ili gnječilicom za krompir. I nežno mešajte kako na kraju ne biste dobili nimalo privlačnu lepljivu masu.

Maslac i mleko neka odstoje na sobnoj temperaturi

Uvek pustite maslac da odstoji na sobnoj temperaturi pre nego što ga otopite u vrućem krompiru, a zatim dodajte toplo mleko ili pavlaku koje će se mnogo lakše sjediniti s krompirom i neće ga ohladiti.

