Piroške mekane kao duša: Nekad su se ovako pravile u staroj Jugi, brz i ukusan doručak

Kada zahladi, nema ništa lepše od toplog i mirisnog testa koje se topi u ustima. Piroške mekane kao duša pravile su se redovno u staroj Jugi. Idealne su za brz i ukusan doručak.

Uz samo nekoliko jeftinih sastojaka potrebnih za ovaj recept, možete pripremiti piroške sa sirom koje su toliko mekane i ukusne da će nestati sa stola u trenu.

Savršene za hladne dane, a možete ih jesti u kombinaciji s jogurtom ili svežim paradajzom.

Piroške mekane kao duša i punjene sirom su savršen izbor za brz i ukusan doručak, a najbolje od svega je što su jednostavne za pripremu i ne zahtevaju skupe sastojke. I, najvažnije, uspevaju baš svima.

Sastojci za piroške:

400 ml mlake vode

1 kašičica šećera

2 kašičice soli

8 g suvog kvasca

1-2 kašike ulja

550 g brašna

Za nadev:

kisela pavlaka

feta sir

Priprema:

U toplu vodu dodajte kvasac i šećer, pa promešajte. Zatim dodajte brašno i so, pa umesite testo. Nauljite ga i stavite u posudu, pa pokrijte providnom folijom i ostavite na toplom da naraste, nekih 20 minuta.

Podelite na 12 delova od kojih ćete oblikovati loptice. U posudi pomešajte izmrvljeni feta sir sa pavlakom.

Uzmite jednu lopticu, malo nauljite ruke, pa je što tanje razvucite. Nafilujte, pa preklopite ivice malo i urolajte.

Tako uradite sa svim lopticama od testa. Pržite ih u zagrejanom ulju.

(Super Žena)

