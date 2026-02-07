Piroške mekane kao duša: Nekad su se ovako pravile u staroj Jugi, brz i ukusan doručak

Kada zahladi, nema ništa lepše od toplog i mirisnog testa koje se topi u ustima. Piroške mekane kao duša idealne su za doručak.
Kada zahladi, nema ništa lepše od toplog i mirisnog testa koje se topi u ustima. Piroške mekane kao duša pravile su se redovno u staroj Jugi. Idealne su za brz i ukusan doručak.
Uz samo nekoliko jeftinih sastojaka potrebnih za ovaj recept, možete pripremiti piroške sa sirom koje su toliko mekane i ukusne da će nestati sa stola u trenu.
Savršene za hladne dane, a možete ih jesti u kombinaciji s jogurtom ili svežim paradajzom.
Piroške mekane kao duša i punjene sirom su savršen izbor za brz i ukusan doručak, a najbolje od svega je što su jednostavne za pripremu i ne zahtevaju skupe sastojke. I, najvažnije, uspevaju baš svima.
Sastojci za piroške:
- 400 ml mlake vode
- 1 kašičica šećera
- 2 kašičice soli
- 8 g suvog kvasca
- 1-2 kašike ulja
- 550 g brašna
Za nadev:
kisela pavlaka
feta sir
Priprema:
U toplu vodu dodajte kvasac i šećer, pa promešajte. Zatim dodajte brašno i so, pa umesite testo. Nauljite ga i stavite u posudu, pa pokrijte providnom folijom i ostavite na toplom da naraste, nekih 20 minuta.
Podelite na 12 delova od kojih ćete oblikovati loptice. U posudi pomešajte izmrvljeni feta sir sa pavlakom.
Uzmite jednu lopticu, malo nauljite ruke, pa je što tanje razvucite. Nafilujte, pa preklopite ivice malo i urolajte.
Tako uradite sa svim lopticama od testa. Pržite ih u zagrejanom ulju.
(Super Žena)
