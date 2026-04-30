Bez kora i prljavih ruku: Izlijte smesu u pleh i za 20 minuta imate pitu lepšu od one koju je pravila baka

Pita od starog hleba je najbrži recept za doručak ili večeru. Iskoristite ostatke hleba i za 20 minuta napravite sočan obrok.

Pita od starog hleba: Brzi recept bez kora i prljanja ruku

Imate punu kesu ostataka hleba koje niko neće da jede, a nemate vremena za razvlačenje kora.

Pita od starog hleba je najbrže rešenje koje pretvara bajate komade u sočan i mekan obrok za svega 20 minuta pečenja.

Zaboravite na prljave ruke i brašno po celoj kuhinji – sve što vam treba je jedan pleh i par osnovnih namirnica.

Sastojci za pripremu

500g starog hleba (iseckanog na sitnije kockice)

4 krupna jaja

500ml jogurta (običan ili gusti)

300g sitnog sira ili drobljenog kravljeg sira

100ml ulja (suncokretovo ili maslinovo)

1 prašak za pecivo

Kašičica soli (prilagodite slanoći sira)

Susam ili kim za posipanje po vrhu

Brza priprema u tri koraka

Uključite rernu da se greje na 200 stepeni dok pripremate smesu.

U velikoj činiji umutite jaja, dodajte jogurt, ulje, sir i prašak za pecivo, pa sve dobro sjedinite varjačom.

Ubacite kockice hleba u smesu i lagano promešajte da svako parče upije tečnost, ali pazite da se ne pretvori u kašu.

Izlijte smesu u podmazan pleh, poravnajte i pecite dok površina ne postane zlatna i hrskava.

Saveti za najbolji ukus

Stariji i suvlji hleb je bolji izbor jer će bolje upiti fil bez gubljenja strukture.

Ako želite bogatiji obrok, u smesu slobodno dodajte malo seckane šunke ili rendanog kačkavalja.

Pita je gotova kada čačkalica kojom ubodete sredinu izađe potpuno suva.

Služite je toplu uz šolju hladnog kefira ili kiselog mleka za pravi domaći ugođaj.

Pita od starog hleba kao rešenje za doručak ili večeru

Ovaj recept je idealan jer se može prilagoditi svačijem ukusu.

Ako volite jače ukuse, dodajte malo dimljenog sira ili kockice slanine.

Za laganiju varijantu, koristite nemasni sir i grčki jogurt.

Deca je obožavaju jer je mekana i lako se žvaće, a odlična je i sutradan kao hladna užina za posao.

Ušteda novca je samo dodatni bonus, jer na ovaj način pametno koristite resurse koje već imate.

SAVET Pre pečenja na vrh pite narendajte hladan puter ili margarin. To će stvoriti tanku, neverovatno hrskavu koricu koja miriše na pravu zanatsku pekaru.

Da li može da se koristi hleb sa semenkama?

Naravno, crni ili hleb sa semenkama daje još intenzivniji ukus i zanimljiviju teksturu piti.

Šta ako je smesa previše suva?

Ako je hleb bio veoma suv, dodajte još pola šolje jogurta ili malo kisele vode kako bi sve bilo sočno.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com