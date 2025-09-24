Pita od tikvica i sira: Brzinski recept fantastičnog ukusa koji prosto morate da isprobate

Pita od tikvica i sira – brza, jednostavna i fantastično ukusna.
Ovaj recept prosto morate da isprobate!
Ova lagana pita od tikvica i sira savršena je za tople septembarske dane kada tražimo nešto brzo i ukusno. Recept koji nudi portal Kreni Zdravo oduševio nas je zbog minimalnog truda, a maksimalnog ukusa, prenosi danas.rs.
Sastojci su jednostavni i lako dostupni, a savršeno se kombinuju: tikvice, blago začinjene belim i crnim lukom te maslinovim uljem, daju ovom jelu prefinjenu aromu. Najbolji deo? Možete koristiti gotove kore, što znači da je priprema brza, a rezultat ukusan i zadovoljavajući.
Sastojci:
– 2 tikvice, izrendane
– 300 g posnog sira
– 2 jaja
– 2 čena belog luka, iseckanog
– 1 crveni luk, iseckan
– 3 kašike maslinovog ulja (ostaviti jednu kašiku za premazivanje)
– 200 g gotovih kora za pitu
– biber
– so
– susam ili kim, po želji
Priprema:
Zagrejte rernu na 180 stepeni. Na zagrejanom maslinovom ulju dinstajte crni i beli luk nekoliko minuta.
U posudi pomešajte dinstani crni i beli luk, začine, jaja, tikvice i posni sir.
Sud za pečenje nauljite ili obložite papirom za pečenje.
Na dno suda stavite 2 – 3 kore te svaku premažite maslinovim uljem. Potom na kore ravnomerno rasporedite smesu od tikvica i sira.
Preostale kore isecite na trakice i složite ih na vrh tako da jednu postavite horizontalno, a drugu vertikalno.
Svaku trakicu premažite maslinovim uljem, a po želji po trakicama možete dodati susam ili kim.
Pecite oko 35 minuta dok pita od tikvica i sira ne poprimi zlatnu boju.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
