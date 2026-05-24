Kao kod bake, samo još bolje: Tajni sastojak zbog kojeg će pita sa mesom nestati iz pleha za 5 minuta

Pita sa mesom dobija novi život uz jedan sastojak iz frižidera. Probajte večeras, pleh će biti prazan pre nego što sednete.

Sve nas muči ista stvar kad pripremamo jelo kao što je pita sa mesom: fil se često osuši, postane „grumen“ pod korom, a deca posle dva zalogaja traže kečap da to nekako progutaju.

Greška nije u korama, već u tome što meso u rernu ulazi presuvo jer se praktično peče dvaput – jednom u tiganju, drugi put u rerni.

Trik koji menja sve? Tajni sastojak za savršenu pitu sa mesom nije ni jaje, ni mleko, ni mineralna voda. To je obična kisela pavlaka, umešana direktno u meso pre savijanja.

Jedna kašika na pola kilograma mesa čini čudo. Fil u vašoj piti sa mesom ostaje sočan i vlažan iznutra, dok kora spolja ostaje hrskava, kao da je upravo stigla iz najbolje pekare.

Zašto pavlaka radi tamo gde voda zakaže

Mineralna voda popušta nakon dvadeset minuta pečenja. Pavlaka ne. Ona drži masnoću zarobljenu unutar mesa dok se kora rumeni na 220 stepeni. Kad zagrizete topao komad, osetite sok, a ne suvu kašu od mlevenog. Razlika je ista kao između sarme kuvane sat vremena i one koja je krčkala tri.

Kako pripremiti meso da vaša pita ostane sočna

Pola kilograma mlevene junetine ili mešavine sa svinjetinom propržite na vreloj masnoći, samo dok ne pobeli. Ne dalje od toga. Skinite sa ringle, posolite, dodajte sitno seckan crni luk koji ste prethodno prodinstali, kašiku kisele pavlake i ravnu kašičicu mlevene paprike. Promešajte rukom, ne varjačom, da se meso ne zbije.

Greška sa korom koju većina vas pravi

Kupovne kore se ne razmotavaju sve odjednom. Izvadite jednu po jednu i pokrijte ostatak vlažnom krpom; suva kora puca, a popucana kora ne drži fil. Premažite koru uljem pomešanim sa kašikom jogurta, ne čistim uljem. Jogurt daje onu mikroskopsku hrskavost koja se čuje kad zasečete nožem.

Ako pravite domaću koru za ovaj recept, ostavite testo da odmori tačno četrdeset minuta ispod tople činije. Kraće od toga, testo se cepa. Duže od dva sata, gubi elastičnost.

Pita sa mesom u plehu: koji raspored je pravi

Pleh premažite tankim slojem ulja, ne masti. Mast curi i pravi mlaku donju stranu. Savijte kore u oblik puža ili ih slažite u trake jednu pored druge, ali nikad ne preklapajte više od dva sloja kore preko mesa. Tri sloja znače sirovu sredinu.

Šta je pravo vreme pečenja

Mesna pita peče se prvih deset minuta na 220 stepeni, a zatim spuštate na 190 do kraja, što je obično još dvadeset pet minuta. Prvi udar visoke temperature pravi koru zlatnu, a niža temperatura kuva meso iznutra bez sušenja. Ako pečete celo vreme na 200, donja kora ostaje bleda, a gornja izgori.

Trik za kraj koji menja sve

Kad izvadite pitu iz rerne, ne secite je odmah. Poprskajte vrh sa dve kašike tople vode pomešane sa kašičicom ulja, pokrijte krpom na pet minuta. Para omekša gornju koru taman koliko treba da se ne kruni pod nožem, a hrskavost ostaje. Onda sečete na kvadrate i serviraš uz kiselo mleko ili jogurt.

Koliko se čuva mesna pita

U frižideru, dobro umotana u foliju, traje do tri dana. Podgrejte je u rerni na 180 stepeni sedam minuta, nikad u mikrotalasnoj. Mikrotalasna pretvara koru u gumu, a meso u suvi pesak. Bolje hladna pita nego pita iz mikrotalasne, to vam svaka domaćica potvrdi.

Da li mogu da koristim slatku pavlaku umesto kisele

Možete, ali fil će biti blaži i manje aromatičan. Kisela pavlaka daje karakter i blagu kiselinu koja istakne ukus mesa

Zašto mi se pita raspada pri sečenju

Verovatno ste je sekli prevruću ili niste pustili da odstoji pet minuta pod krpom. Sačekajte da se stegne

Da li mogu da zamrznem sirovu pitu sa mesom

Da, savijenu i nepečenu pitu zamrznite u plehu, pa pecite direktno iz zamrzivača na 200 stepeni oko četrdeset minuta

