Pljeskavice kao iz kafane: Umesto luka dodaj ovo i biće sočnije nego ikad

Zaboravi luk – dodaj jabuku i napravi pljeskavice kao iz kafane koje ostaju sočne i mekane i nakon pečenja. Ovaj trik menja teksturu, aromu i sočnost – rezultat su pljeskavice kao iz kafane koje svi pamte.

Zaboravi sve što znaš o pljeskavicama. Ako ti se ikada desilo da napraviš burger koji spolja miriše savršeno, ali iznutra podseća na karton – nisi jedini. I ja sam prošla kroz to. Ali onda sam otkrila trik koji menja sve.

Tajna kafanskih majstora? Ne, nije luk.

Rendana jabuka je sastojak koji pravi razliku. Dodaje vlagu, blagu slatkoću i teksturu koja čini da pljeskavice budu sočne, mekane i aromatične – baš kao one koje pamtiš iz najboljih kafana.

Recept za pljeskavice kao iz kafane

Sastojci:

300 g mlevenog mesa (govedina + svinjetina)

1 srednja rendana jabuka

1 kašičica senfa

Prstohvat soli i bibera

Priprema:

Sve sjedini rukom, oblikuj pljeskavice i peci ih na roštilju ili u tiganju. Jabuka se topi u mesu, ostavljajući ga vlažnim i punim ukusa. Bez dodatnih masnoća, bez suvih ivica.

Zašto jabuka radi posao?

Zato što je prirodni ovlaživač. Njena blaga kiselost razbija monotoniju mesa, a vlakna zadržavaju vlagu tokom pečenja. I što je najbolje – ne oseća se kao voće. Samo kao nešto što čini da meso bude bolje.

Efekat koji se ne zaboravlja

Prava pljeskavica ne mora da bude masna da bi bila sočna. Ne mora da se davi u luku da bi imala aromu. Potrebna je samo jedna stvar: nevidljivi sastojak koji radi za kulise. Rendana jabuka ne menja ukus – ona ga pojačava. Zadržava vlagu, omekšava teksturu i daje onaj kafanski „mmm“ efekat koji ostaje u pamćenju.

Pljeskavice kao iz kafane nisu mit

Ako želiš da tvoje pljeskavice budu sočne, mekane i pune ukusa, ne traži dalje. Jabuka je jednostavna, dostupna i efektna. Sledeći put kad pripremaš roštilj – dodaj je u smesu i gledaj kako svi traže još.

Pljeskavice kao iz kafane? Sad znaš trik.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com