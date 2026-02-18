Starinski, ukusni i lak za napraviti prilog za ručak - ide uz skoro sva jela.
Po bakinom receptu – najbolji i najjeftiniji prilog za ručak koji diže ukus jela na sasvim novi nivo
Ako ti nedostaje ideja za ukusni prilog za ručak i uz meso, evo jednostavnog recepta iz bakine kuhinje koji pretvara običnu šargarepu u sočan, aromatičan i mirisan dodatak koji će se tražiti na tanjiru.
Šargarepa se ne kuva klasično — ona se dinsta sa lukom tako da oslobađa prirodnu slatkoću, a dodavanjem belog luka i peršuna dobija se pun, bogat ukus koji se odlično slaže uz pečeno ili prženo meso.
Priprema:
Sastojci:
- 3 veće šargarepe
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- Malo ulja
- So, biber i po želji drugi začini
- Sitno seckan peršunov list
Šargarepu očistiti i iseći na kolutove. Crni luk sitno iseckati i propržiti na malo ulja dok ne omekša.
Dodati sečenu šargarepu i malo vode, poklopiti i dinstati dok šargarepa ne omekša.
Kad voda ispari i šargarepa postane mekana, dodati sitno seckan beli luk, začiniti po ukusu i dodati peršunov list.
Smesa je gotova i spremna za serviranje — odlična je uz meso kao prilog.
Ovaj prilog je neverovatno jednostavan, jeftin i aromatičan, a zahvaljujući kombinaciji dinstane šargarepe i luka dobija slatko-slani ukus koji će oplemeniti svaki ručak.
(YouTube/Bakina kuhinja)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com