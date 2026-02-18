Starinski, ukusni i lak za napraviti prilog za ručak - ide uz skoro sva jela.

Po bakinom receptu – najbolji i najjeftiniji prilog za ručak koji diže ukus jela na sasvim novi nivo

Ako ti nedostaje ideja za ukusni prilog za ručak i uz meso, evo jednostavnog recepta iz bakine kuhinje koji pretvara običnu šargarepu u sočan, aromatičan i mirisan dodatak koji će se tražiti na tanjiru.

Šargarepa se ne kuva klasično — ona se dinsta sa lukom tako da oslobađa prirodnu slatkoću, a dodavanjem belog luka i peršuna dobija se pun, bogat ukus koji se odlično slaže uz pečeno ili prženo meso.

Priprema:

Sastojci:

3 veće šargarepe

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

Malo ulja

So, biber i po želji drugi začini

Sitno seckan peršunov list

Šargarepu očistiti i iseći na kolutove. Crni luk sitno iseckati i propržiti na malo ulja dok ne omekša.

Dodati sečenu šargarepu i malo vode, poklopiti i dinstati dok šargarepa ne omekša.

Kad voda ispari i šargarepa postane mekana, dodati sitno seckan beli luk, začiniti po ukusu i dodati peršunov list.

Smesa je gotova i spremna za serviranje — odlična je uz meso kao prilog.

Ovaj prilog je neverovatno jednostavan, jeftin i aromatičan, a zahvaljujući kombinaciji dinstane šargarepe i luka dobija slatko-slani ukus koji će oplemeniti svaki ručak.

(YouTube/Bakina kuhinja)

