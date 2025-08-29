Po bakinom receptu: Slatko od šljiva u kreču, baš kako se nekad spremalo

Sećate se kako je to bilo u stara vremena? Kada dođu gosti, prvo stiže čaša hladne vode i slatko, pa se onda na šporet stavlja kafa.

Tako je slatko od šljiva mnogima uspomena iz detinjstva. A da li znate da su naše bake šljive za slatko stavljale u krečnu vodu?

Ali da krenemo redom. Prvo izaberite šljive. Najbolje da to budu domaće sorte, požegača (poznata i kao i madžarka), može i čačanka (čačanska rodna). To su šljive srednje veličine sa sastavom koji je baš kako treba za slatko, pekmez i ostale vrste zimnice.

Ukoliko ste zabrinuti za efekte krečne vode na zdravlje, odmah da vam kažemo da je bezbedna, prenosi 24sedam.rs.

A ovako se pravi krečna voda:

Nabavite kreč i to neku najmanju moguću količinu. Delić tog grumena, veličine mandarine, stavite u posudu sa vodom, otprilike litar i po do dva vode.

Najbolje bi bilo da ovaj deo odradite napolju jer prilikom gašenja kreča dolazi do hemijskih rekacija, tako da temperatura poraste i pomalo šišti i prska.

Neka odstoji dok se ne razbistri. Onda odlijete bistru tečnost u jednu posudu, a talog odvojite i bacite ili sačuvate ako vam za nešto treba. Ta bistra tečnost je krečna voda.

Ukoliko ste već kupili gašeni kreč, onda dve kašike smese stavite u krpu i uvijte. Onda ga kroz krpu lagano rastvarajte u vodi.

Vreme pripreme:

4 sata

Sastojci:

2 kg šljiva

2 kg šećera

1 limun

1,5 l krečne vode

Priprema:

Najpre oljuštiti šljive, pa ih stavite u krečnu vodu da odstoje od pola sata do 2 sata. Potrebno je da postanu tvrđe pod rukom. Potom ih izvaditi i dobro isprati barem u 2-3 vode. Izvadite koštice i poređajte na suvu krpu da se dobro ocede.

Šećer ušpinovati sa 500 ml vode i dodati oguljene šljive. Kuvati do željene gustine uz povremeno skidanje pene. Pred sam kraj dodati isečen limun. Ukoliko želite, u poneku šljivu možete ubaciti orahe ili bademe.

Kad je slatko gotovo prekrijte ga vlažnom krpom i ostavite da se ohladi. Sterilisane teglice punite do vrha, pa dobro zatvorite.

Napomena: Isti efekat kao krečna voda daje i soda bikarbona. U tom slučaju jednu kašičicu razmutite u litar vode.

