Po bakinom receptu: Slatko od šljiva u kreču, baš kako se nekad spremalo

Sećate se kako je to bilo u stara vremena? Kada dođu gosti, prvo stiže čaša hladne vode i slatko, pa se onda na šporet stavlja kafa.
Tako je slatko od šljiva mnogima uspomena iz detinjstva. A da li znate da su naše bake šljive za slatko stavljale u krečnu vodu?
Ali da krenemo redom. Prvo izaberite šljive. Najbolje da to budu domaće sorte, požegača (poznata i kao i madžarka), može i čačanka (čačanska rodna). To su šljive srednje veličine sa sastavom koji je baš kako treba za slatko, pekmez i ostale vrste zimnice.
Ukoliko ste zabrinuti za efekte krečne vode na zdravlje, odmah da vam kažemo da je bezbedna, prenosi 24sedam.rs.
A ovako se pravi krečna voda:
Nabavite kreč i to neku najmanju moguću količinu. Delić tog grumena, veličine mandarine, stavite u posudu sa vodom, otprilike litar i po do dva vode.
Najbolje bi bilo da ovaj deo odradite napolju jer prilikom gašenja kreča dolazi do hemijskih rekacija, tako da temperatura poraste i pomalo šišti i prska.
Neka odstoji dok se ne razbistri. Onda odlijete bistru tečnost u jednu posudu, a talog odvojite i bacite ili sačuvate ako vam za nešto treba. Ta bistra tečnost je krečna voda.
Ukoliko ste već kupili gašeni kreč, onda dve kašike smese stavite u krpu i uvijte. Onda ga kroz krpu lagano rastvarajte u vodi.
Vreme pripreme:
4 sata
Sastojci:
2 kg šljiva
2 kg šećera
1 limun
1,5 l krečne vode
Priprema:
Najpre oljuštiti šljive, pa ih stavite u krečnu vodu da odstoje od pola sata do 2 sata. Potrebno je da postanu tvrđe pod rukom. Potom ih izvaditi i dobro isprati barem u 2-3 vode. Izvadite koštice i poređajte na suvu krpu da se dobro ocede.
Šećer ušpinovati sa 500 ml vode i dodati oguljene šljive. Kuvati do željene gustine uz povremeno skidanje pene. Pred sam kraj dodati isečen limun. Ukoliko želite, u poneku šljivu možete ubaciti orahe ili bademe.
Kad je slatko gotovo prekrijte ga vlažnom krpom i ostavite da se ohladi. Sterilisane teglice punite do vrha, pa dobro zatvorite.
Napomena: Isti efekat kao krečna voda daje i soda bikarbona. U tom slučaju jednu kašičicu razmutite u litar vode.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com