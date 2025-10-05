Po bakinom receptu: Svi tvrde da je ovo ubedljivo najbolja krema za torte! (VIDEO)

Ako ste ikada pravili tortu koja treba da izdrži celo popodne na stolu, znate koliko je izbor prave kreme ključan.

Neke se razlivaju već pri prvom jačem naletu toplote, dok su druge čvrste poput betona – ali bez ukusa. Na sreću, postoji kremasta čarolija koja kombinuje stabilnost i ukus.

Šta je hermelin krema?

Poznata i kao ermine frosting, hermelin krema potiče iz bakinog recepta i često se u domaćim kolačima susretala u vreme socijalizma i ranih devedesetih. Pravi se od kuvanog mleka, šećera, brašna i maslaca. Upravo brašno daje strukturu koja je toliko čvrsta da se ne klizi s torte, čak i na sobnoj temperaturi

Ipak, nije suviše gusta – dobije se savršeno glatka i ukusna krema, dovoljno čvrsta da podnese teške biskvite, voćne slojeve ili čak bogate čokoladne kore

Kada se koristi

Kada torta neće stalno biti u frižideru

Kada želite da slojevi ostanu na mestu — ne klize i ne razdvajaju se.

Postoji fleksibilnost u ukusima: ide uz čokoladu, vaniliju, voće, a može se i obojiti ili aromatizovati po želji

Recept za najstabilniju kremu od kuvanog mleka

Sastojci:

250 ml punomasnog mleka

40 g pšeničnog brašna

150 g šećera

300 g maslaca (omekšanog na sobnoj temperaturi)

1 kašičica vanilija esencije

Prstohvat soli

Priprema:

U šerpu pomešajte mleko, brašno, šećer i prstohvat soli. Kuvajte na umerenoj temperaturi, konstantno mešajući, dok se ne dobije gusta, glatka pasta. Ostavite smesu da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi.

U drugoj posudi umutite omekšali maslac dok ne postane penast.

Postepeno dodajte ohlađenu mlečnu smesu u maslac, miksajući dok ne dobijete laganu, prozračnu kremu.

Na kraju dodajte vaniliju i kratko izmešajte

Dodatni savet za savršenu teksturu: maslac mora biti omekšao na sobnoj temperaturi. Hladan maslac učiniće kremu grudvastom, a ne glatkom

Hermelin krema — istovremeno stabilna i ukusna — pravi je spas kad želite tortu koja će izgledati besprekorno i podnositi tople temperature bez kvarenja. Isprobajte je kada vam treba pouzdan osnov u kremastim slojevima, a da pri tom ostane nežna i prozračna.

