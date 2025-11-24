Pogačice gotove za 8 minuta: Jedite ih bez griže savesti – ne goje ni gram!

Brze pogačice gotove za 8 minuta – lagane, ukusne i bez griže savesti. Ne goje ni gram, idealne za dijetu i zdravu užinu!

Kada poželite nešto brzo, ukusno i bez griže savesti, rešenje su pogačice gotove za 8 minuta. Ne goje ni gram, a toliko su lagane da ih možete uvrstiti u svaki režim ishrane. Bilo da ste na dijeti ili jednostavno pazite na liniju, ovaj recept je pravi pogodak – brz, praktičan i neodoljiv.

Keto pogačice sa sirom su zdrava opcija koju možete jesti bez griže savesti i bez straha da ćete se ugojiti.

Recept za keto pogačice:

Sastojci:

190 g bademovog brašna

jedna kašičica praška za pecivo

Soli po ukusu

340 g mocarela sira

60 g krem sira

dva jajeta za testo i jedno jaje za premazivanje

Priprema:

Pomešajte brašno sa praškom za pecivo i dodajte so. U drugoj posudi pomešajte rendanu mocarelu i krem sir, pa otopite na pari (samo stavite iznad šerpice u kojoj ključa voda, sir se brzo topi). U istopljen sir dodajte 2 jajeta i promešajte. Na kraju tu smesu dodajte u brašno i mesite rukama. Navlažite ruke uljem pa odvajajte i formirajte male loptice koje ćete rukama spljeskati malo u oblik pogačice. Premažite jajetom i ređajte na pleh obložen pek papirom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 C osam minuta. Poslužite uz prilog po želji.

Ako tražite recept koji spaja brzinu, ukus i zdravlje, pogačice gotove za 8 minuta su nepogrešiv izbor. Lagane su, ne goje ni gram i uklapaju se u svaki režim ishrane. Možete ih spremiti kad god poželite nešto brzo, a da ne narušite dijetu. Idealne su za doručak, večeru ili brzu užinu, a jednako prijaju i odraslima i deci.

Kada želite još jaču varijantu, keto pogačice sa sirom biće vaš najbolji saveznik – zdrave, zasitne i bez griže savesti, savršene za sve koji žele da uživaju u hrskavom zalogaju bez straha od kilograma, dok istovremeno čuvaju energiju, lakoću i osećaj sitosti tokom celog dana.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com