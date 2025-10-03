Pogačice gotove za samo 8 minuta: Možete da ih jedete do mile volje, jer definitivno ne goje!

Poslednjih godina mnogi počinju da brinu o zdravoj ishrani. Ukoliko ste na nekom režimu trenutno, držite dijetu ili tek planirate ovaj recept se mora naći na vašem meniju.

Keto pogačice sa sirom su zdrava opcija koju možete jesti bez griže savesti da ćete se ugojiti.

Sastojci:

190 g bademovog brašna

jedna kašičica praška za pecivo

Soli po ukusu

340 g mocarela sira

60 g krem sira

dva jajeta za testo i jedno jaje za premazivanje

Priprema:

Pomešajte brašno sa praškom za pecivo i dodajte so. U drugoj posudi pomešajte rendanu mocarelu i krem sir, pa otopite na pari (samo stavite iznad šerpice u kojoj ključa voda, sir se brzo topi). U istopljen sir dodajte 2 jajeta i promešajte. Na kraju tu smesu dodajte u brašno i mesite rukama. Navlažite ruke uljem pa odvajajte i formirajte male loptice koje ćete rukama spljeskati malo u oblik pogačice. Premažite jajetom i ređajte na pleh obložen pek papirom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 C osam minuta. Poslužite uz prilog po želji.

