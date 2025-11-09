Pogrešno kuvate testeninu: Naučnici otkrivaju koliko tačno soli u gram treba dodati u vodu

Većina Vas ceo život kuva testeninu na pogrešan način. Dovoljna je jedna mala promena da testenina postane savršeno skuvana – elastična, kremasta i spremna da upije sos kao nikada do sada.

Možda mislite da ne možete pogrešiti kada je u pitanju kuvanje testenine – sve što vam je potrebno je ključala voda. Potreban vam je i prstohvat soli i nekoliko mešanja kašikom.

Ali za one koji redovno završe sa kašastom, prekuvanom smesom, naučnici su sada otkrili ključni korak u procesu. Umesto samo prstohvata soli, kažu da je potrebno 7 g po litru vode kako biste sprečili raspadanje špageta tokom kuvanja.

So ne poboljšava samo ukus, već sprečava raspadanje testenine

Nova studija koju je objavio Dejli mejl pokazuje da većina nas dodaje samo prstohvat soli u vodu. Idealna količina trebalo bi da bude 7 grama po litru vode, što je oko jedne i četvrt kašičice. Ova količina je važna ne samo zbog ukusa, već i zato što sprečava raspadanje špageta tokom kuvanja.

„Otkrili smo da so ne samo da poboljšava ukus testenine; ona takođe snažno utiče na mikrostrukturu špageta i celokupno iskustvo obroka. Dakle, koliko soli treba dodati da bi se sačuvala mikroskopska struktura testenine? Naše istraživanje je pokazalo da je optimalan nivo soli 7 g po litru vode. Za veće količine testenine potrebno je više vode“, rekla je za „The Conversation“ Andrea Skoti, viši predavač fizičke hemije na Univerzitetu u Lundu.

Koliko se dugo testenina kuva

Naučnici su takođe otkrili da je optimalno vreme za kuvanje testenine deset minuta kako bi se postigla savršena konzistencija: ni previše mekana ni previše tvrda. Prema njihovim rečima, so značajno utiče na mikrostrukturu testenine i čini celokupno iskustvo obroka prijatnijim.

U studiji objavljenoj u časopisu Food Hydrocolloids, istraživači ističu da gluten igra ključnu ulogu. Pomaže u očuvanju strukture testenine tokom kuvanja. Kako objašnjavaju, gluten u običnim špagetama deluje kao sigurnosna mreža. Ova mreža štiti skrob i sprečava da se testenina pretvori u lepljivu masu.

„Uspeli smo da pokažemo da gluten u običnim špagetama deluje kao sigurnosna mreža koja čuva skrob“, rekao je Skoti.

Uživajte u testenini bez griže savesti – trik vrhunskih sportista

Stručnjaci su nedavno otkrili najbolji način da uživate u testenini bez griže savesti. To ćete postići tako što ćete je ostaviti da se ohladi pre nego što jedete.

„Kada kuvate i hladite hranu poput testenine i pirinča, njihovi molekuli skroba se preusmeravaju, formirajući otporni skrob“, rekao je stručnjak za fitnes Kevin Dejvid Rejl.

„Za razliku od običnih ugljenih hidrata, otporni skrob deluje više kao vlakna. To znači da se sporije vari, obezbeđuje stalno oslobađanje energije i pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi.“

Rekao je da sportisti – uključujući i vrhunske fudbalere – godinama koriste ovaj trik kako bi održali nivo energije, poboljšali oporavak i kontrolisali težinu.

