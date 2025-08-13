Pohovane tikvice bez brašna i bez jaja: Gotove za 10 minuta, a budu savršeno hrskave

Zaboravi na brašno i jaja! Ove pohovane tikvice su gotove za 10 minuta, a hrskaju kao čips – probaš jednom, praviš zauvek!

Tikvice su letnji klasik, ali kad ih spremimo bez brašna, bez jaja i bez čekanja – dobijemo nešto što se jede i očima i dušom. Ovaj recept je za sve koji žele brzinsku, laganu i hrskavu užinu, bez komplikacija i bez osećaja težine posle jela.

Kako se spremaju tikvice bez brašna i jaja

Sve što vam treba su sveže tikvice, malo maslinovog ulja, začini po ukusu i jedan trik – kukuruzno brašno ili prezle od integralnog hleba. Tikvice se seku na tanke kolutove, posole, ostave da puste vodu 5 minuta (ne više!), pa se uvaljaju u prezle ili kukuruzno brašno. Prže se na srednjoj vatri dok ne dobiju zlatnu boju i hrskavu koricu.

Zašto su savršeno hrskave bez klasičnog pohovanja

Ključ je u tankom sečenju i brzom prženju. Bez jaja i brašna, tikvice ne upijaju višak ulja, ostaju lagane, a spolja dobiju savršenu teksturu. Kukuruzno brašno daje dodatnu hrskavost, dok prezle od integralnog hleba dodaju dubinu ukusa.

Saveti iz kuhinje

– Nemojte ih ostavljati da stoje, tikvice su najbolje dok su vruće.

– Dodajte malo belog luka u prahu ili origana za miris koji mami.

– Ako želite zdraviju varijantu, stavite ih u rernu na 200°C, 15 minuta sa svake strane.

Idealne za sve prilike

Bilo da ste sami kod kuće, imate goste ili vam treba nešto brzo uz pivo – ove tikvice su pun pogodak. Bez muke, bez čekanja, a svi će misliti da ste se baš potrudili.

