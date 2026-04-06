Dosta vam je gnjecavih tikvica? Uradite ovo pre brašna: Neće upiti ni kap ulja i biće hrskave do sutra

Pohovane tikvice -Trik od 10 minuta za savršenu hrskavost bez masnoće

Sezona povrća koje svi volimo uskoro počinje, ali se često borimo sa istim problemom u kuhinji.

Mnogi misle da su pohovane tikvice uvek masne, ali ovaj stari trik menja sve.

Sigurno vam se desilo da provedete sat vremena pored šporeta, a na kraju dobijete gnjecave kolutove koji plivaju u masnoći.

Umesto laganog letnjeg obroka, dobijete težak tanjir koji niko ne želi da završi.

Tajna nije u brašnu, niti u vrsti ulja koju koristite, već u onome što uradite pre nego što uopšte dotaknete tiganj.

Zašto pohovane tikvice upijaju previše ulja?

Problem je u tome što ovo povrće sadrži preko 95% vode.

Čim ih stavite na vrelu masnoću, ta voda unutar njih počne da isparava i razbija strukturu paniranja.

Zato vaša korica postane mekana, a unutrašnjost vodenasta i bezukusna.

Da bi pohovane tikvice bile hrskave, tu vodu moramo izvući na površinu i eliminisati pre samog pohovanja.

Ključni korak: „Suvo soljenje“ je obavezno

Nakon što tikvice isečete na tanke kolutove (idealno oko 5 milimetara), nikako ih nemojte odmah umakati u jaja.

Poređajte ih na veliku tacnu i obilno posolite sa obe strane.

Ostavite ih da odstoje najmanje 20 do 30 minuta.

Videćete kako se na površini stvaraju sitne kapljice – to je „višak“ koji kvari vaš ručak.

Brisanje je bitnije od samog brašna

Kada tikvice puste vodu, uzmite kuhinjski ubrus i dobro svaku pritisnite.

One moraju biti potpuno suve na dodir pre nego što ih spustite u brašno.

Suva površina omogućava da se brašno „zalepi“ kao druga koža, što sprečava ulje da prodre u meso povrća.

Ovo je trenutak kada pohovane tikvice dobijaju svoju bazu za onu čuvenu hrskavost koja traje satima.

Idealna smesa za paniranje

Za maksimalan efekat, pomešajte oštro brašno sa malo kukuruznog skroba (gustina).

Skrob pravi barijeru koja odbija masnoću, dok oštro brašno daje teksturu.

Jaja umutite sa kašikom hladne kisele vode – mehurići će učiniti da poh bude vazdušast i lagan.

Na samom kraju, umesto obične prezle, možete koristiti Panko mrvice ili rendani parmezan za dodatni šmek.

KORISTAN SAVET:

Nikada ne stavljajte previše komada u tiganj odjednom. Ako se tikvice dodiruju, temperatura ulja naglo pada i one umesto da se peku, počinju da se „kuvaju“ u masnoći, što je siguran put do gnjecavog rezultata.

Kako da ulje ostane čisto?

Čest problem kod prženja je onaj talog koji počne da gori nakon druge ture.

U tiganj ubacite jednu čačkalicu ili komadić šargarepe.

Ovo sprečava da se ulje pregreje i produžava mu „životni vek“ tokom prženja cele količine povrća.

Vaše pohovane tikvice će imati zlatnu boju, bez onih crnih tačkica zagorelog brašna.

1. Koje ulje je najbolje za prženje tikvica?

Najbolje je koristiti suncokretovo ulje zbog visoke tačke dimljenja, ali ga uvek dobro zagrejte pre nego što spustite prvi komad.

2. Mogu li se pohovane tikvice peći u rerni?

Da, ako želite još laganiju varijantu, poređajte ih na papir za pečenje i poprskajte sa tek malo maslinovog ulja na 200 stepeni.

3. Šta uraditi ako su ipak upile malo ulja?

Čim ih izvadite iz tiganja, stavite ih na vertikalno postavljen ubrus, a ne horizontalno, kako bi se masnoća slila dole, a ne upila u donji deo poha.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com