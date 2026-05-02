Ceo život grešimo kad pohujemo tikvice: Dodajte jednu kašiku ovoga u jaja i neće upiti ni kap ulja

Otkrijte zašto iskusni kuvari dodaju kašiku piva u pohovane tikvice i kako da dobijete savršenu hrskavost bez grama viška masti.

Pohovane tikvice su prava poslastica, ali se često pretvore u gnjecave i masne režnjeve koji vam teško padnu na želudac.

Sve što treba da uradite je da u činiju sa jajima sipate samo jednu kašiku hladnog piva.

Ovaj trik stvara vazdušastu i neprobojnu koricu koja čuva sočnost unutra, a masnoću ostavlja u tiganju.

Zašto je pivo spas za vaše pohovane tikvice

Uloga piva u smesi nije samo u ukusu, već u ugljen-dioksidu koji reaguje na toploti ulja.

Kada se pohovane tikvice nađu u tiganju, mehurići iz piva se šire i čine da poh odmah očvrsne i postane lagan kao oblak.

Tako se stvara zaštitni sloj koji bukvalno blokira ulje da uđe u samo povrće, pa ćete nakon obroka biti siti, a ne naduti.

Kako pravilno pripremiti smesu sa pivom

Jaja razmutite viljuškom, dodajte prstohvat soli i onda ulijte tu jednu ključnu kašiku piva, najbolje svetlog.

Važno je da pivo bude iz frižidera, jer ta temperaturna razlika u odnosu na vrelo ulje dodatno doprinosi hrskavosti.

Kada umočite povrće u ovakvu smesu, ona će se savršeno zalepiti i neće otpadati tokom prženja u tiganju.

SAVET: Pre pohovanja, kolutove obavezno uvaljajte u oštro brašno umesto mekog, jer ono mnogo manje upija tečnost i održava teksturu čvrstom.

Koliko dugo se prže pohovane tikvice

Tiganj ne sme da bude prepun jer tada temperatura pada, pa poh počinje da pije masnoću umesto da se prži.

Držite ih na srednjoj vatri oko tri minuta po strani, dok ne dobiju boju starog zlata.

Čim ih izvadite, stavite ih na papirni ubrus samo na par sekundi da se ocedi onaj površinski višak.

Zašto se tikvice osoljene ostavljaju da odstoje

Mnogi preskaču ovaj korak, a on je presudan da jelo ne bude vodeno i bljutavo.

So izvlači suvišnu vlagu, pa je najbolje da ih nakon 15 minuta stajanja dobro pritisnete suvom krpom ili ubrusom.

Tek kada su potpuno suve na dodir, spremne su za pivo i jaja, jer će tako poh ostati čvrst i nakon što se jelo ohladi.

Koje začine dodati u poh za bolji ukus

Ako želite da podignete jelo na viši nivo, u smesu sa pivom dodajte malo belog luka u prahu ili sušenog peršuna.

Ovi začini se neće upaliti u ulju, a daće tikvicama miris koji odmah otvara apetit celoj porodici.

Pivo će neutralisati težinu poha, a začini će dati onu prepoznatljivu notu domaće, kafanske kuhinje.

