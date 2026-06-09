Bakin recept za pohovane batake: Dodajte samo jedan sastojak i meso će ostati savršeno sočno

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Spremite savršeno jelo uz ovaj recept. Saznajte tajnu kako da vaši pohovani bataci uvek ostanu neverovatno sočni i mekani iznutra.

Sigurno vam se desilo da spremate ručak, a vaši pohovani bataci unutra ostanu žilavi, suvi ili potpuno bez ukusa.

Svi misle da je tajna u količini jaja i vrsti prezli, ali zapravo greše.

Bake su znale tajnu koja garantuje da će meso bukvalno otpadati sa kosti.

Sastojci za bakine sočne batake

Za ovaj tradicionalni ručak biće vam potrebne osnovne namirnice.

Pripremite 4 pileća bataka sa karabatakom, sitnu so i 1 litar kisele vode.

Za savršen i hrskav oklop spremite malo brašna, 2 sveža jaja i sitne prezle.

Recept za pripremu i pohovanje

Prvo potopite meso u kiselu vodu na 30 minuta pre bilo kakvog rada.

Izvadite komade iz vode, dobro ih osušite kuhinjskim ubrusom, pa ih bogato posolite sa svih strana.

Umutite jaja u dubokom tanjiru, a u druga dva odvojite brašno i prezle.

Svaki komad uvaljajte redom: prvo u brašno, pa u jaja, i na kraju u prezle.

Spustite meso u duboko i dobro zagrejano ulje, pa odmah smanjite temperaturu na srednju jačinu.

Pržite poklopljeno oko 10 minuta sa jedne strane, pa okrenite, skinite poklopac i pržite još 10 minuta dok ne porumeni.

SAVET: Ako želite još bolji ukus, u kiselu vodu dodajte jedan čen gnječenog belog luka. Meso će upiti aromu iznutra, a kuća neće mirisati prejako tokom prženja.

Kako da se pohovani bataci ne zalepe za tiganj?

Ulje mora biti dovoljno duboko tako da pokrije barem polovinu debljine mesa kada ga spustite.

Nikada nemojte stavljati meso u hladno ulje jer će smesa za pohovanje odmah upiti masnoću i otpasti.

Takođe, pomerite tiganj blago levo-desno čim spustite komade kako se dno ne bi zalepilo za teflon.

Zašto mi pohovani bataci ostanu živi oko kosti?

Ovo je najčešći problem jer je kost hladna i unutrašnjem delu mesa treba najviše vremena da se propeče.

Rešenje je da meso pre pohovanja obavezno ostavite na stolu da postigne sobnu temperaturu, nikako direktno iz frižidera.

Mehurići iz kisele vode takođe pomažu jer omekšaju tkivo oko kosti, pa toplota brže i ravnomernije prolazi kroz meso.

Koliko dugo se prže pohovani bataci u dubokom ulju?

Ukupno vreme prženja je između 15 i 20 minuta, u zavisnosti od veličine samih komada.

Znaćete da su pohovani bataci gotovi kada poprime zlatno-žutu boju i kada čačkalica lako prolazi kroz najdeblji deo.

Najbolje je da ih okrećete samo jednom tokom celog procesa kako korica ne bi pukla.

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