Pohovani kupus za manje od 200 dinara, recept je iznenadio i kuvare starog kova, sočan iznutra i hrskav spolja

Pohovani kupus menja sve što ste mislili o jeftinom ručku, sočan iznutra i hrskav spolja, probajte odmah danas.

Pohovani kupus zvuči kao nešto što je vaša baka izmislila kad su prazne kese visile u špajzu, a zapravo je to najjeftiniji ručak ove sezone koji možete da napravite za manje od 200 dinara.

Glavica kupusa košta oko 80 dinara, jaje, malo brašna i prezli, i imate punu tepsiju hrane za četvoro. Bez mesa, bez komplikacija, a ukus podseća na bečku šniclu sa malo slađim, blagim završetkom.

Zašto baš kupus, a ne nešto drugo

Kupus se u tiganju ponaša potpuno drugačije nego što očekujete. Kad ga prokuvate par minuta, listovi postanu mekani, ali zadrže strukturu. Pohovanje ih onda zapečati spolja, pa dobijete koricu koja krcka pod viljuškom. Iznutra ostaje sočan deo koji upija sos, pavlaku ili kečap, šta već volite.

Sastojci za četiri osobe

pola glavice mladog kupusa

dva jaja

šest kašika brašna

šaka prezli

so, biber, malo slatke aleve paprike

ulje za prženje

Postupak koji menja sve, korak po korak

Glavicu kupusa isecite na deblje kriške, oko dva santimetra. Ne tanko, jer će se raspasti. Prokuvajte ih u slanoj vodi sa malo sirćeta tačno tri minuta, ne više. Izvadite na krpu da se ocede i potpuno ohlade. Ovo je trik koji većina preskoči, a od njega zavisi da li će vam pohovanje pucati.

Razmutite jaja sa solju i biberom. U jednu činiju stavite brašno, u drugu prezle. Svaku krišku prvo uvaljajte u brašno, pa u jaje, pa u prezle. Pritisnite rukom da se prezle uhvate. Pržite na srednjoj vatri, dva minuta sa svake strane. Vatra ne sme da bude jaka, jer korica izgori pre nego što unutrašnjost omekša.

Najčešća greška koju prave svi

Devet od deset ljudi baci sirov kupus direktno u pohovanje. Rezultat je tvrd, gorak zalogaj koji niko ne želi dva puta. Kuvanje pre pohovanja nije opciono, to je ceo trik. Druga greška je vlažan kupus, koji odmah otpusti vodu u tiganju i pohovanje sklizne. Krpa, par minuta strpljenja, gotovo.

Koliko košta ceo ručak za četvoro

Pola glavice kupusa oko 40 dinara. Dva jaja, recimo 50. Brašno i prezle, zajedno 30 dinara. Ulje koje stvarno potrošite, oko 50 dinara. Ukupno ispod 200 dinara za celu tepsiju. Dodajte krompir pire ili samo parče hleba i mladi luk, i imate ručak za koji bi vam u kafani naplatili petostruko.

Uz šta se služi pohovani kupus

Najbolje ide uz hladnu pavlaku sa seckanim belim lukom i koprom. Ko voli ljuto, ide ajvar ili domaći paradajz sos. Deca ga jedu uz kečap, bez pogovora. Ostatke sutradan stavite u zemičku sa malo majoneza, i dobili ste sendvič koji košta manje od pekarskog bureka.

Da li je pohovani kupus zdrav

Pohovani kupus jeste prženo jelo, pa nije lagan kao kuvani kupus, ali zadržava vlakna i deo vitamina C iz povrća. Manje je masno od pohovanog mesa i lakše se vari uveče.

Probajte ovaj recept za pohovani kupus ovog vikenda i recite iskreno, koje jelo iz detinjstva ste potpuno zaboravili dok niste pročitali ovaj tekst?

Može li se pohovani kupus praviti od kiselog kupusa

Može, ali ga prvo dobro isperite i ocedite, inače će biti preslan i pohovanje neće da se uhvati za list

Koliko se drži pohovani kupus u frižideru

Najviše dva dana u zatvorenoj posudi, podgrejte ga u rerni a ne u mikrotalasnoj da korica ostane hrskava

Da li mogu da ga pečem u rerni umesto da pržim

Možete, na 200 stepeni oko 20 minuta uz okretanje na pola vremena, korica je tanja ali kalorija je znatno manje.

