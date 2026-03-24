Pohovanje mesa bez ulja uz trik sa običnom kesom. Saznajte kako da dobijete najhrskaviju koricu iz rerne bez prskanja masti i nereda.

Ako vas zanima pohovanje mesa bez ulja koje zapravo ostavlja koricu hrskavijom nego da ste šnicle pržili u dubokoj masnoći, ovaj stari trik sa običnom kesom je rešenje koje ste tražili. Svaka domaćica zna onaj osećaj kada se kuhinja nakon ručka pretvori u ‘bojište’ sa masnim mrljama, a miris prženja se danima uvlači u svaku zavesu u kući.

Upravo zbog tog haosa često odustajemo od omiljenog obroka, misleći da nema drugog načina da meso bude sočno. Međutim, tajna je u jednom dodatku iz vaše fioke koji pravi neverovatnu hrskavost, dok vaš šporet nakon svega ostaje potpuno čist. Evo kako da postignete savršen ukus bez kapi masnoće i onog dosadnog ribanja tiganja.

Kako postići savršeno pohovanje mesa bez ulja u rerni

Da bi vaše meso imalo onu prepoznatljivu zlatnu boju, ključ je u pripremi same rerne. Dok klasično prženje podrazumeva duboko ulje, pohovanje mesa bez ulja u rerni zahteva visoku početnu temperaturu od 200 stepeni Celzijusa.

Stručnjaci često naglašavaju da pečenje na rešetki omogućava vrelom vazduhu da cirkuliše oko mesa, čime se postiže efekat „friteze na vruć vazduh“. Postavite meso na papir za pečenje ili, još bolje, na žičanu rešetku iznad pleha, kako sokovi ne bi razmekšali donju stranu korice.

Trik sa običnom kesom: Najbrži put do hrskave korice

Iskusne kuvarice decenijama koriste jednostavan trik koji drastično skraćuje proces pripreme. Umesto da svako parče mesa pojedinačno valjate u brašno, jaja i prezle, isprobajte metodu sa plastičnom kesom za zamrzivač.

U kesu ubacite suve sastojke: dve šolje prezli, kašičicu soli, pola kašičice bibera i malo crvene paprike. Meso koje ste prethodno blago premazali tankim slojem senfa ili umućenim jajetom ubacite u kesu, dobro je zatvorite i protresite.

Na ovaj način, svako parče će biti ravnomerno pokriveno, a vaše ruke i radna površina ostaće potpuno čisti.

Zašto je pohovanje u kesi zdravije i čistije rešenje

Mnogi se plaše da će meso bez litara masnoće ostati suvo i žilavo. Međutim, trik koji koriste vrhunski kuvari jeste dodavanje masnoće direktno u smesu za pohovanje, a ne u tiganj. Dodajte dve kašike maslinovog ulja ili otopljenog putera direktno u kesu sa prezlama i dobro protrljajte prstima dok ne dobijete teksturu vlažnog peska.

Ovako pripremljeno meso koristi minimalnu količinu masti koja je „zarobljena“ u samoj korici, što rezultira savršenim balansom sočnosti i hrskavosti bez suvišnih kalorija.

Najčešće greške koje kvare rezultat

Najveći neprijatelj dobre šnicle je vlaga. Ako meso izvadite direktno iz frižidera i stavite u rernu, ono će otpustiti vodu i korica će otpasti. Uvek ostavite meso 15 minuta na sobnoj temperaturi i dobro ga obrišite papirnim ubrusom pre nego što krenete sa radom.

Takođe, izbegavajte pretrpavanje pleha. Između dva parča mesa mora postojati razmak od bar dva centimetra kako bi se vlaga nesmetano isparavala, a korica ostala čvrsta i zvučna pod nožem.

Varijacije za još zdraviji obrok

Ako želite da odete korak dalje, klasične prezle možete zameniti kukuruznim pahuljicama (kornfleksom) koje ste prethodno usitnili u kesi. One daju neverovatnu teksturu koja ostaje hrskava čak i kada se meso ohladi. Za dodatnu aromu, u smesu dodajte kašiku parmezana ili prstohvat sušene majčine dušice.

Ovaj način pripreme je idealan za piletinu, ćuretinu, pa čak i deblje filete bele ribe, koji se u rerni peku svega 15 do 20 minuta.

Da li meso mora da se okreće tokom pečenja u rerni?

Ako pečete direktno na papiru, preporučljivo je okrenuti meso na polovini pečenja. Ukoliko koristite rešetku, okretanje nije neophodno jer vazduh kruži sa svih strana.

Kako da znam da je meso gotovo, a da ga ne presušim?

Najsigurniji znak je kada korica dobije tamno zlatnu boju. Vizuelno, meso je spremno kada sokovi koji izlaze iz najdebljeg dela postanu potpuno bistri.

