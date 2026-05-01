Iskusni kuvari ribu ne valjaju u brašno nego u ovo: Ne upija nimalo ulja, a korica je duplo hrskavija

Pohovanje ribe gustinom menja sve, korica je hrskava, ulje se ne upija. Probajte ovaj trik već za sledeći ručak.

Pohovanje ume da bude pipav posao, pa vam zato predlažemo da posegnete za gustinom kako biste sebi olakšali posao u kuhinji. Pohovanje ribe gustinom je trik koji koriste iskusni kuvari kada žele savršeno hrskavu koricu, bez kapi suvišnog ulja.

Zašto je pohovana riba bez brašna ukusnija

Kažu da je najlepša pohovana riba. Istina je da je tako kaloričnija, ali je i neuporedivo ukusnija.

Naime, umesto brašna, treba da koristite gustin.

Gustin ili kukuruzni skrob napraviće zaštitni omotač oko ribe, ona će biti hrskava i neće biti upiti ni kapi ulja.

Šta je gustin i kako deluje na ribu

Gustin je fini beli prah dobijen od kukuruza i u kuhinji se najčešće koristi za zgušnjavanje sosova i krema.

Kada njime obložite parče ribe, on se na vrelom ulju brzo stegne i formira tanku, staklastu koru. Upravo ta kora čuva sokove unutra, a spolja daje onaj prepoznatljivi „krcketav“ zvuk pri zagrizu.

Za razliku od brašna, gustin ne stvara teško testo i ne natapa se mašću. Riba ostaje lakša i nežnija, a tanjir nakon obroka nije mastan.

Recept za pohovanje ribe u skrobu

Evo recepta:

Sastojci:

1 kg ribe po vašem izboru

200 gr gustina

3 kašičice soli

1 kašičica bibera

1 kašičica belog luka u prahu

drugi začini po vašem izboru

ulje za prženje

Priprema hrskave pohovane ribe korak po korak

Ribu isecite na komade, posolite uobičajeno i ostavite u frižideru. Ovo je najbolje da uradite dan ranije, ali može i nekoliko sati pre prženja.

Gustin stavite u činiju, dodajte jednu kašičicu soli, a onda i biber, beli luk i ostale začine po vašem izboru. Sve dobro sjedinite.

Ulje sipajte u dublju posudu, veću količinu kako bi riba „plivala“ u istom, pa dobro zagrejte.

Ribu izvadite iz frižidera, pa svako parče dobro uvaljajte u smesu za pohovanje od gustina i spuštajte u vruće ulje. Ukoliko je potrebno okrenite ribu nekoliko puta, kako bi se ravnomerno ispržila sa svih strana.

Kako poslužiti ribu pripremljenu sa gustinom

Prženu ribu poslužite uz krompir ili neku drugu salatu koja se ukusom slaže uz ovaj specijalitet.

Da li je pohovanje ribe gustinom bolje od brašna

Da, priprema ribe sa gustinom daje hrskaviju koru i znatno manje upija ulje od klasičnog brašna, pa je riba lakša i ukusnija.

Koji je vaš dosadašnji najveći promašaj kod pohovanja ribe i da li ćete probati ovaj trik već ovog vikenda?

Da li gustin može da zameni brašno za svaku vrstu ribe?

Može, gustin se podjednako dobro lepi za rečnu i morsku ribu, dovoljno je da parčići budu suvi pre valjanja.

Koliko ulja je potrebno za pohovanje ribe gustinom?

Sipajte toliko ulja da riba pliva u njemu, jer samo tako se gustin pravilno stegne u hrskavu koru.

Da li se riba sa gustinom soli pre ili posle prženja?

Riba se soli ranije i ostavlja u frižideru, a so se dodaje i u samu smesu od gustina sa začinima.

