Pohovano meso koje hrska kao čips – a pravi se za 15 minuta

Hrskavo kao čips, bez ulja i čekanja – trik za pohovanje koji ćeš obožavati.

Zaboravi na masne prskalice i čekanje da se ulje zagreje. Ako ti se jede nešto konkretno, a nemaš ni vremena ni volje da stojiš pored šporeta – ovaj recept je kao stvoren za tebe. Pohovano meso koje puca pod zubima kao čips, a pravi se za 15 minuta. Da, moguće je.

Trik koji menja sve

Umesto klasičnog prženja u dubokom ulju, koristiš rernu i jedan neočekivan sastojak – kukuruzne pahuljice. Samelješ ih grubo, pomešaš sa malo parmezana i začina, i dobiješ savršenu hrskavu koricu. Meso (pileće belo, svinjski file ili čak ćureći stek) se prvo uvalja u brašno, pa u jaja, pa u ovu smesu. Rerna na 220°C, 12 minuta, i gotovo.

Zašto je ovo bolje od klasičnog pohovanja

– Nema ulja, nema griže savesti.

– Hrskavost je brutalna – kao da jedeš čips.

– Meso ostaje sočno iznutra, a spolja puca.

– Idealno za klince, goste, ili kad ti treba nešto brzo a efektno.

Mali saveti za veliki efekat

– Dodaj malo dimljene paprike u smesu za koricu – miris je neodoljiv.

– Ako voliš pikantno, ubaci prstohvat čilija.

– Posluži uz jogurt sos, ajvar ili čak domaći kečap.

Ovaj recept je postao favorit u mnogim domaćinstvima – brz, jednostavan i efektan. Hrskavost je ono što ga izdvaja, a činjenica da se pravi bez ulja i u rerni često iznenadi goste. Idealno rešenje kada treba nešto konkretno, a da ne zahteva mnogo vremena ni komplikacija. Savršen spoj praktičnosti i ukusa koji ostavlja utisak.

