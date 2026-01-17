Poslastičar otkrio caku za savršen biskvit: Sočan i vazdušast, ne mrvi se i ne „pada“ nakon pečenja

Želite kore koje se ne mrve? Isprobajte ovaj recept za savršen biskvit koji uvek uspeva i ostaje sočan danima.

Svi smo prošli kroz isto – izvadite tortu iz rerne, ona izgleda sjajno, a onda se pred vašim očima „izduva“ kao probušen balon ili postane toliko suva da se mrvi čim je dodirnete nožem. Prava istina je da recepti često prećute najbitniju stvar: biskvit je srce torte. Ako on ne valja, nikakav fil ga ne može spasiti. Ovaj recept je onaj koji tražite godinama, jer uz njega savršen biskvit više nije stvar sreće, već znanja koje vam olakšava posao u kuhinji.

Tajna je u balansu vlažnih i suvih sastojaka, što osigurava da kora ostane mekana, ali dovoljno čvrsta da drži svaki krem. Kada jednom probate ovaj metod, shvatićete da je savršen biskvit zapravo vrlo jednostavan, samo ako znate par pravih poteza.

Šta vam je sve potrebno?

Ove mere su idealne za kalup od 26 cm, a rezultat će vas oduševiti:

Sastojci:

25 dkg mekog brašna

15 dkg šećera

1 dcl ulja

1,5 dcl mleka

3 jaja

1 vanilin šećer

1 prašak za pecivo(može i pola na ovu količinu)

korica 1 limuna

prstohvat soli

Priprema:

1. U veliku posudu prosijte brašno i prašak za pecivo. Jaja tucite sa šećerom i vanilin šećerom ili aromom vanilije, dodajte so i limunovu koricu. Kad se dobro izradi dodajte ulje i mleko. Polako mešajući dodajte tu smesu pripremljenom brašnu. Mešajte da se ne stvore grudice.

2. Ova masa je dovoljna za kalup torte 26 i dođe baš puno biskvita, jer se fino digne. Nemojte sipati više od 3/4 visine kalupa. Pecite na 180 C, nekih 20-25 minuta, ovisi o rerni. Testo proverite čačkalicom.

3. Vrlo je bitno da ga ne prepečete!

Biskvit koji ostaje svež danima

Ono što će vas najviše iznenaditi je to što ovaj savršen biskvit ostaje mekan i do pet dana. Ne morate da brinete ako tortu pravite ranije; on će zadržati vlagu i neće se mrviti pri sečenju.

Više nećete imati onaj stres „da li će uspeti“, jer ovaj recept prosto radi svaki put. Zaslužili ste da konačno uživate u pripremi bez straha od neuspeha i da vaši gosti uživaju u svakom zalogaju.

