Poslastičari otkrili kako da vam glazura ne puca kada sečete kolač ili tortu: Ovu caku malo ko zna

Savršena glazura ne puca kada sečete tortu. Ovaj trik primenjuju profesionalci. Pratite ove korake i vaša torta biće remek delo.

Vaše torte i kolači biće prava mala remek-dela. Ova savršena glazura ne puca kada sečete tortu ili kolač. Pogledajte kako to rade poslastičari.

Domaćice širom sveta pomno prate emisije poznatog poslastičara Rudolfa Van Vina, i usvajaju svaki trik koji on prenese.

Ovog puta vam donosimo trik za savršenu čokoladnu glazuru po njegovom receptu. Vaše torte će biti prava mala remek-dela, a glazura ne puca ukoliko budete pratili ove korake.

Sastojci:

250 g omekšalog putera

300 g šećera u prahu

200 g crne čokolade (istopljene)

2 kašike kakao praha

100 g tečne slatke pavlake

Priprema:

Omekšali puter pomešajte sa šećerom pa mutite mikserom dok se u potpunosti ne sjedine sastojci i smesa ne postane glatka.

Zatim dodajte kakao prah i još malo mutite. Smanjite brzinu na najslabiju, pa ubacite otopljenu čokoladu i, na kraju,slatku pavlaku.

Mutite dok se ne dobije glatka i penasta smesa. Ukoliko ima grudvica, činiju na kratko stavite u posudu sa vrelom vodom, a zatim nastavite s mućenjem.

Glazuru naneti dok je još uvek penasta i glatka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com