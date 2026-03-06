Ova jednostavna posna musaka priprema se bez ulja i mesa, a zahvaljujući bogatom ukusu krompira i povrća postaje savršen obrok za dane posta.

Posna musaka – nema ni ulja ni mesa, a ništa bolje niste probali.

Tokom posta mnogi traže ideje za ukusna jela koja ne sadrže meso ni masnoće, a opet pružaju bogat ukus i osećaj sitosti.

Upravo takva je posna musaka koja se priprema bez ulja, ali uprkos tome ostaje izuzetno sočna i ukusna.

Ovaj jednostavan recept pokazuje da posna hrana može biti jednako ukusna kao i mrsna jela.

Glavni sastojci su krompir i povrće, a način pripreme veoma je jednostavan. Zbog toga mnogi ovu posnu musaku rado pripremaju tokom dužih postova, ali i kada žele laganiji obrok za celu porodicu, prenosi glossy.espreso.co.rs.

Zašto je posna musaka odličan izbor tokom posta

Jedna od najvećih prednosti ovog jela jeste njegova jednostavnost. Ne zahteva mnogo sastojaka niti posebne kulinarske veštine, a rezultat je ukusan i veoma izdašan obrok.

Krompir daje potrebnu energiju, dok povrće doprinosi bogatstvu ukusa. Upravo ta kombinacija čini posnu musaku odličnim izborom za sve koji poste ili žele laganiju ishranu.

Još jedna prednost je to što se ovo jelo može pripremiti unapred i podgrejati kasnije, a ukus ostaje jednako dobar.

Za pripremu ovog jela potrebno je:

oko 1 kg krompira

crni luk po potrebi

2 šargarepe

1 paprika

malo paradajz sosa ili pasirani paradajz

so, biber i začini po želji

voda

Ova jednostavna kombinacija namirnica pretvara se u ukusnu musaku koja će oduševiti i one koji ne poste.

Kako se priprema

Prvo se krompir oljušti i iseče na tanke kolutove. Povrće se sitno isecka i kratko proprži na vodi dok ne omekša. Nakon toga se dodaje paradajz sos i začini.

U posudu za pečenje slažu se red krompira, zatim sloj povrća, pa ponovo krompir. Na kraju se sve prelije sa malo vode kako bi jelo tokom pečenja ostalo sočno.

Posuda se stavlja u zagrejanu rernu i peče dok krompir ne omekša i dobije lepu zlatnu boju. Kada je gotovo, posna musaka dobija bogat miris i ukus koji podseća na tradicionalna domaća jela.

Jednostavno jelo koje svi vole

Iako ne sadrži ulje ni meso, posna musaka može biti pravo iznenađenje na trpezi. Zahvaljujući slojevima krompira i aromatičnom povrću, ovo jelo ima pun ukus i veoma je izdašno.

Zbog toga mnogi kažu da je upravo ovakva posna musaka dokaz da najjednostavniji recepti često kriju i najbolje ukuse. Idealna je za dane posta, ali i za sve koji žele lagan, domaći i ukusan obrok.

