Posna pita na vodi: Manastirsku pitu ješće i oni koji ne poste – mirisu ne možete odoleti

Ova manastirska pita nestaje sa pleha pre nego što se ohladi. Posna, hrskava i toliko ukusna da jedu svi - i oni koji ne poste.

Stavite je na sto i za pet minuta nema je. Nije bitno ko posti, a ko ne – manastirska pita sa spanaćem i lukom ne čeka da neko razmisli. Hrskava spolja, mekana iznutra, miris zelja i luka koji se širi kroz ceo stan čim otvorite rernu.

Bilo da postite ili ne – ovu pitu ćete praviti ponovo. Garantovano.

Zašto je manastirska pita drugačija od svega što ste probali

Tajna nije u sastojcima, tajna je u jednostavnosti. Testo na vodi je elastično, poslušno, lako se razvija – čak i ako niste vični razvijanju kore. Fil od spanaća i luka je svež, mirišljav, pun ukusa koji ne treba ništa da dokazuje.

Nema kompromisa i nema „pa dobro je i bez jaja“. Ova pita je dobra zbog toga što je posna, to je njen identitet.

Sastojci:

Za testo:

500 g brašna

250 ml mlake vode

100 ml ulja

1 kašičica soli

1 kašičica sirćeta (čini testo elastičnijim)

Za fil:

700 g svežeg spanaća (ili 400 g zamrznutog)

2 glavice crnog luka

4 kašike ulja

So i biber po ukusu

Prstohvat muškatnog oraščića

Priprema:

Pomešajte brašno i so, pa dodajte vodu, ulje i sirće. Mesite oko 10 minuta dok ne dobijete glatku, mekanu loptu. Prekrijte krpom i ostavite da odmori 30 minuta. Ovaj korak se ne preskače – odmorno testo je poslušno testo.

Luk sitno iseckajte i dinstajte na ulju dok ne postane staklast i sladak. Dodajte oprani i grubo iseckan spanać, dinstajte još 5 minuta dok ne uvene i ispusti vodu. Dobro ocedite. So, biber, muškatni oraščić. Probajte. Ako ne možete da prestanete da jedete fil direktno iz tiganja, na pravom ste putu.

Podelite testo na 6 jednakih loptica. Svaku razvijte što tanje možete – prozirno testo je cilj, ne greška. Prve dve kore slažite u nauljen lim, svaku premažite uljem. Fil ravnomerno rasporedite. Prekrijte preostalim korama, svaku opet premažite uljem.

Zarežite pitu na porcije pre pečenja. Pecite na 200°C oko 35–40 minuta, dok ne dobije duboko zlatnu boju. Kada izvadite iz rerne polijte sa par kašika hladne vode i pokrijte krpom na 10 minuta.

Trikovi koje nećete naći u svakom receptu

Sirće u testu nije slučajno

Razgrađuje gluten i čini testo neverovatno elastičnim – kore se razvijaju bez kidanja, čak i ako ste početnik.

Ocedite spanać dobro

Mokri fil = mokra pita = razočaranje. Stavite ga u krpu i istisnite sve što možete. Baš sve.

Ulje između kora mora biti generozno

Škrtarenje ovde direktno utiče na hrskavost. Manastirske kuhinje nisu škrtarile, i vi ne treba.

* Hladna voda na kraju stvara onaj karakteristični kontrast hrskave spoljašnjosti i meke unutrašnjosti. Preskočite to i dobijate dobru pitu. Uradite to i dobijate manastirsku pitu.

Varijacije koje vredi isprobati

Sa krompirom – kuvani i izgnječeni krompir, prženi luk, origano.

Sa kupusom – dinstani kiseli kupus sa lukom i biberom.

Sa bundevom – bundeva na pari, med, cimet.

Manastirska pita ne traži posebnu priliku. Traži dobro brašno i malo strpljenja. Sve ostalo – dolazi samo.

