Ni brža ni ukusnija posna pita: Mekana kao duša i sa bogatim filom, a sutradan je još lepša

Posna pita koja se topi u ustima i nestaje sa stola pre nego što se ohladi. Sočna, mekana i gotova za tren, a sutradan još lepša.

Posna pita koja je mekana, sočna i gotova bez muke zvuči previše dobro da bi bila istina. A ipak, ovaj recept tačno to radi. Praziluk, šargarepa i pirinač u koricama koje se tope, gotovo za sat vremena, i sutradan još bolja nego topla iz rerne.

Zašto baš praziluk, a ne crni luk

Crni luk u posnim pitama često zna da dominira i ostavi onaj oštar miris koji se zadrži po stanu do sutra. Praziluk daje slatkoću i mekoću, a sa pirinčem se ponaša kao da su odrasli u istoj kuhinji.

Šargarepa je tu zbog boje i one tihe slatkoće koja izbija tek posle pečenja.

Sastojci za jedan veći pleh

500 g kora za pitu

500 g praziluka

1 šargarepa

150 g pirinča

so, biber

1 dl mineralne vode

1 dl ulja

Priprema pite:

Pirinač operite, sipajte u šerpicu sa malo soli, prelijte vodom i kuvajte dok ne omekša. Procedite ga i ostavite da se hladi. U tiganju zagrejte par kašika ulja, ubacite tanko isečen praziluk i pržite dok ne klone. Dodajte rendanu šargarepu, posolite, pobiberite, pa umešajte ohlađeni pirinač. Sklonite sa ringle i pustite da se fil potpuno ohladi pre nego što krenete sa korama.

Stavite jednu koru na čistu površinu, poprskajte je mešavinom mineralne vode i ulja, pa rasporedite tanak sloj fila. Poklopite drugom korom, ponovite, pa trećom, i opet. Uvijte u rolat, premestite u pleh obložen papirom za pečenje. Postupak ponavljajte dok kore ne potrošite.

Vrh svakog rolata premažite preostalom smesom od ulja i kisele vode, pa po želji pospite susamom. Pecite na 185 stepeni oko 30 minuta, ili dok ne dobijete onu zlatno braon boju koja vas zove iz rerne.

Šta čini razliku između dobre i savršene posne pite

Mineralna voda nije hir, nego pravilo. Gazirana voda ulazi između kora i pravi vazdušaste džepove koji običnu vodu nikada ne biste dobili. Vruć fil je druga klasična greška, omekša kore pre pečenja i pita ispadne kao mokra cunja. Sačekajte da se ohladi.

Ne škrtarite na ulju pri premazivanju. Svaka kora koja ostane suva pretvoriće se u krtu ljusku koja puca čim je pipnete viljuškom. Kad pita izađe iz rerne, pokrijte je čistom kuhinjskom krpom i ostavite deset minuta. Kore se opuste, pita se seče bez mrvljenja.

Zašto je sutradan još bolja

Aroma praziluka prelazi u kore preko noći, pirinač upija miris ulja i šargarepe, i ujutru vas dočeka pita koja zvuči bolje od kafe. Ako uspete da je sačuvate do sutradan, naravno. Niko u kući obično ne sačeka toliko.

Da li posna pita sa prazilukom može da se zamrzne

Može, i to dobro. Ispecite je, ohladite, isecite na parčiće i zamrznite u posudi sa poklopcem. Zagreva se u rerni na 160 stepeni dvadesetak minuta, bez prethodnog odmrzavanja.

Sočna posna pita je dokaz da posno ne znači dosadno. Brza je, jeftina, i svaki put ispadne kako treba. Napravite je za slavu, za večeru, ili samo zato što vam se jede nešto toplo. Recept će tražiti svi za stolom.

A vi, koju verziju pravite kod kuće, sa pirinčem ili sa nečim drugim u filu?

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