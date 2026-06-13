Posna pita sa krompirom koja uspeva svaki put: tajni preliv od kisele vode pravi hrskavost kakvu niste probali

Posna pita sa krompirom koja ispada hrskava spolja i sočna iznutra zahvaljujući jednom prelivu. Zapišite ovo i napravite je još danas.

Posna pita sa krompirom koja ispada savršena ne zbog kora i ne zbog krompira, nego zbog preliva koji većina ljudi preskoči. Kisela voda i prašak za pecivo prave reakciju koja korama daje vazdušaste džepove i onu hrskavost koja se čuje dok jedete. Bez oklagije, bez razvlačenja, gotovo za tren.

Zašto baš kisela voda menja sve

Ovo je deo koji razdvaja dobru pitu od one za pamćenje. Kada kiselu vodu pomešate sa praškom za pecivo, mehurići se aktiviraju u smesi i odmah u rerni. Kore se nadignu, razdvoje i dobiju volumen. Bez tog preliva pita ostaje zbijena i masna. Kisela voda je tajni sastojak, a ne ulje.

Sastojci koji vam trebaju

Za nadev: 1 kg krompira, 2 glavice crnog luka, 2 dl ulja, so, biber, kašičica suvog začina i kašičica slatke paprike. Za kore: 500 g tankih posnih kora.

Za magičnu smesu za prelivanje: 2 dl kisele vode, 1 dl ulja, 1 kesica praška za pecivo i prstohvat soli. Promešajte sve dok ne dobijete penušavu tečnost.

Posna pita sa krompirom koja se pravi korak po korak

Krompir oljuštite i krupnije narendajte, pa lagano iscedite višak vode. Luk sitno iseckajte i propržite na zagrejanom ulju. Dodajte krompir, začine i slatku papriku, pa pržite dva do tri minuta. Ostavite da se prohladi.

Podmažite pleh i stavite tri kore na dno tako da krajevi vire preko ivica. Svaku sledeću koru zgužvajte u harmoniku, umočite u smesu i ređajte. Smenjujte red zgužvanih kora i red nadeva. Preklopite onim korama koje vise i prelijte ostatkom smese. Pecite na 200 stepeni 30 do 35 minuta.

Tri trika za hrskavost koju ćete čuti

Recept je jednostavan, ali sitnice prave razliku. Pleh zagrejte u rerni pre nego što ubacite pitu. Vruća podloga odmah zapeče donju koru i ona ne upija višak ulja. To je tajna hrskavog dna.

Drugi trik zvuči neobično: ne jedite pitu vrelu. Sačekajte pet do deset minuta posle vađenja iz rerne. Tek tada se hrskavost sleže i dolazi do izražaja. Treći trik, nikako ne preskačite kombinaciju kisele vode i praška za pecivo. Njihova reakcija je celokupna magija ovog recepta.

Najčešća greška koja upropasti pitu

Ljudi obično preliju pitu običnom vodom ili samo uljem i onda se čude zašto ispadne tvrda i masna. Bez gaziranja nema mehurića, a bez mehurića nema slojeva. Druga greška je previše iscedjen ili premalo iscedjen krompir. Ako ostavite previše vode, nadev će pariti kore iznutra i pita postaje gnjecava.

Ova krompiruša bez oklagije savršena je za posne dane, ali i za svaki dan kada nemate volje za razvlačenje testa. Pet minuta pripreme i imate pitu koja nestane sa stola.

Da li posna pita sa krompirom može da se zamrzne

Može, najbolje neispečena. Sklopite je u plehu, zamrznite, a kada vam zatreba pecite direktno iz zamrzivača uz desetak minuta duže pečenja.

Zašto mi pita ispadne mekana, a ne hrskava

Najčešće zato što ste preskočili kiselu vodu ili niste zagrejali pleh. Oba koraka su obavezna za hrskavu pitu sa krompirom.

Koliko traje pečenje posne pite od krompira

Oko 30 do 35 minuta na 200 stepeni, dok ne dobije zlatno-smeđu boju i čvrstu koru po vrhu.

A vi, da li već koristite kiselu vodu u prelivu ili ste do sada pravili pitu na stari način? Napišite u komentarima koji trik vam je promenio recept.

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