Posna pogača meka kao duša: Dodajte kašiku ovog sastojka u testo i biće vazdušasta i bez mleka i jaja

Mekana posna pogača nije mit! Zaboravite tvrdo testo koje se mrvi, dodajte samo jednu kašiku ovog sastojka i uživajte u svakom zalogaju.

Zamesite testo bez mleka i jaja, stavite u rernu, a izvučete suv proizvod koji se mrvi čim ga isečete. Zvuči poznato? Mekana posna pogača za mnoge domaćice predstavlja pravu kulinarsku noćnu moru jer testo bez masnoća jako brzo gubi elastičnost. Rešenje zapravo postoji i sigurno se krije u vašoj kuhinji.

Dovoljna je samo jedna kašika običnog alkoholnog sirćeta da u potpunosti transformiše strukturu brašna i spreči mrvljenje. Rezultat je pogača meka kao duša koja ostaje neverovatno sveža i prozračna danima nakon pečenja.

Vi dobijate savršeno meko pecivo, a ukućani uživaju u svakom zalogaju tražeći parče više.

Zašto je mekana posna pogača nezamisliva bez sirćeta?

Sirće u testu deluje kao prirodni omekšivač glutena koji zadržava vlagu tokom pečenja i podstiče rad kvasca. Zahvaljujući ovoj reakciji, posno testo se ne suši, ne mrvi i dobija prepoznatljivu sunđerastu strukturu.

Da bi domaća posna peciva uvek izlazila iz rerne u punom sjaju, izbegavajte previše dugo i agresivno mešenje koje sabija vazduh. Pomešajte vodu i sirće pre nego što ih sjedinite sa brašnom. Na taj način osiguravate ravnomernu raspodelu kiseline kroz celu smesu i izbegavate grudvice.

Ako brinete zbog ukusa, budite bez brige jer kiselina neće ostaviti apsolutno nikakav miris u gotovom jelu. Njen jedini zadatak je da olakša posao kvascu, čiji će rad biti znatno snažniji i stabilniji nego inače.

Kako da vazdušasto testo bez jaja uspe iz prvog pokušaja?

Mnogi se pitaju zašto im testo pada u rerni uprkos tačnim merama iz recepta. Ključ uspeha nije isključivo u sastojcima, već u pravovremenom tempiranju i strpljenju tokom narastanja.

Ne ubacujte pleh u rernu dok testo ne popuni sve ivice posude u kojoj se peče.

Pripremite tačne mere namirnica i obavezno ih držite na sobnoj temperaturi pre početka rada:

1 kilogram mekog pšeničnog brašna (tip 400)

500 mililitara mlake vode

Jedna kocka svežeg pekarskog kvasca

Jedna puna kašika šećera i jedna kašičica sitne soli

50 mililitara suncokretovog ulja

Jedna supena kašika alkoholnog sirćeta

Ovaj tajni sastojak za testo dodajte tačno u onom trenutku kada pomešate vodu i ulje. Kvasac uvek prvo aktivirajte u mlakoj vodi sa malo šećera i sačekajte desetak minuta da se pojavi bogata pena na površini.

Kako peći pogaču za maksimalnu svežinu

U dubokoj vangli pomešajte polovinu brašna, nadošli kvasac, ulje, so i sirće. Postepeno dodajte ostatak brašna i mesite energično sve dok testo ne prestane da se lepi za ivice posude i prste. Radna površina mora biti čista, a testo se ne sme bespotrebno isušivati viškom brašna.

Ostavite umešeno testo pokriveno pamučnom krpom na toplom mestu najmanje 45 minuta da nadođe, kako bi vaša mekana posna pogača dobila pravi volumen. Nakon toga ga lagano premesite, prebacite u podmazan pleh, i obavezno sačekajte još petnaestak minuta pre pečenja.

Pecite u dobro zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko pola sata, dok korica ne postane rumena i zvuči šuplje na kucanje. Kada je vaš posni hleb gotov, odmah ga izvadite, poprskajte sa nekoliko kapi hladne vode i uvijte u suvu krpu.

Ovaj starinski pekarski potez dodatno omekšava gornju koricu i stvara zaštitni omotač oko celog peciva. Zbog toga nećete morati da bacate suve ostatke sutradan. Koju grešku ste najčešće pravili pre nego što ste savladali tehniku mešenja posnih peciva?

Da li se oseća sirće u posnoj pogači?

Ne, alkoholno sirće potpuno ispari tokom pečenja na visokoj temperaturi. Ostaje samo mekoća, bez ikakvog kiselkastog mirisa ili ukusa u gotovom testu.

Koje sirće ide u testo za pogaču?

Najbolje je koristiti obično alkoholno sirće jer ima neutralan ukus. Možete upotrebiti i jabukovo, ali ono može blago promeniti aromu osetljivijih peciva.

Kako sačuvati posni hleb da se ne osuši?

Ispečenu pogaču poprskajte sa malo vode, umotajte u čistu pamučnu krpu i stavite u plastičnu kesu tek kada se potpuno ohladi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com