Posna ruska salata bez majoneza: Napravite ovaj preliv od 2 sastojka i ukus će biti identičan originalu

Majonez nije jedina opcija. Posna ruska salata s ovim prelivom od 2 sastojka je kremasta kao original i niko neće primetiti razliku.

Svako ko drži post zna kako izgleda kada svi jedu rusku salatu, a vi samo gledate. Od danas to se menja. Posna ruska salata s prelivom od tahinija i limuna je kremasta, bogata i toliko slična originalu da se niko neće ni pitati gde je majonez.

Zašto tahini i limun daju isti kremasti ukus kao majonez, a salata ostaje posna

Jedan korak koji većina preskače zbog kojeg posna ruska salata ispadne vodnjikava

Kako da preliv bude savršene gustine, ni previše redak ni pregust

Zašto tahini i limun, a ne nešto drugo

Tahini je pasta od susama koja ima prirodno bogat, kremast ukus koji savršeno zamenjuje majonez u hladnim salatama. Kada se pomeša s limunovim sokom, dobija onu kiselost i svežinu koja ruskoj salati daje taj prepoznatljiv ukus koji svi vole.

Za razliku od drugih posnih zamena, tahini preliv ne razvodnjava salatu i ne menja teksturu povrća. Ostaje gust, lepo obavija svaki komad i drži se satima u frižideru bez da se razdvoji. Posna ruska salata s ovim prelivom može da stoji u frižideru dva dana i ukus ostaje isti.

Sastojci za posnu rusku salatu

Za salatu:

3 srednja krompira

3 šargarepe

200g graška iz konzerve

2 kisela krastavca

So i biber po ukusu

Za preliv:

3 kašike tahinija

Sok od jednog limuna

2-3 kašike hladne vode

Prstohvat soli

Kako se pravi preliv

Tahini i limunov sok se pomešaju viljuškom ili žicom dok se ne dobije glatka masa. U početku će izgledati kao da se zgrudvava, ali nastavite da mešate, masa postaje kremasta i glatka za manje od minut.

Dodajte hladnu vodu kašiku po kašiku dok ne dobijete konzistenciju majoneza. Preliv treba da bude gust ali maziv, ne tečan. Posolite po ukusu i to je to. Pet minuta rada, a rezultat izgleda kao da ste proveli sat vremena u kuhinji.

Probajte preliv pre nego što ga dodate u salatu. Ako vam treba više kiselosti, dodajte još malo limunovog soka. Ako je pregust, još jedna kašika vode. Preliv treba da bude malo jači po ukusu jer će se razblažiti kada se pomeša s povrćem.

Kako se pravi posna ruska salata

Krompir i šargarepu skuvajte u ljusci, ohladite i isecite na kockice jednake veličine.

Krastavce isecite na iste kockice.

Sve ubacite u činiju, dodajte grašak i prelijte prelivom.

Promešajte nežno da se povrće ne izgnječi i ostavite u frižideru najmanje sat vremena pre služenja. Za to vreme preliv upija ukuse povrća i sve se poveže u jednu celinu.

Posna ruska salata je gotova i razlika od originala ne postoji.

Salata koja vara i one koji ne poste

Ovo je onaj recept koji ćete praviti i van posta. Tahini preliv je toliko dobar da ga mnogi počnu koristiti i kada majonez nije zabranjen, jer je lakši, zdraviji i daje salati drugačiji, bogatiji ukus.

Jednom kada uvrstite posnu rusku salatu s prelivom od tahinija i limuna u vaš repertoar, majonez više neće biti jedina opcija.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com